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Брат Вовка вышел из СИЗО под залог 7,6 млн грн. Первоначальная сумма была 35 млн грн

Цей матеріал також доступний українською
15.12.2021, 14:38
Брат Вовка вышел из СИЗО под залог 7,6 млн грн. Первоначальная сумма была 35 млн грн - Фото
Павел Вовк (Фото: личная Facebook-страница судьи)

После восьми месяцев под стражей из СИЗО вышел под залог Юрий Зонтов – брат главы скандального Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Об освобождении Зонтова сообщила LIGA.net спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк.

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"В понедельник за него (Зонтова, – ред.) был внесен залог – и он вышел из СИЗО", – сказала она.

По ее словам, за Зонтова внесли 7,6 млн грн залога, хотя первоначальная сумма была 35 млн грн.

"Когда продлевали меру пресечения, залог уменьшался. Это практика Европейского суда: когда человек не может внести залог, то его потом уменьшают, если нет других рисков. 30 ноября залог был изменен на 7,6 млн грн. Эту сумму и внесли", – объяснила Постолюк.

Читайте также: Слідство.інфо: Вовк и команда Зеленского "сбили" главу Совета судей в 2019-м – видео

Марк Сировой
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