Брат Вовка вышел из СИЗО под залог 7,6 млн грн. Первоначальная сумма была 35 млн грн
После восьми месяцев под стражей из СИЗО вышел под залог Юрий Зонтов – брат главы скандального Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Об освобождении Зонтова сообщила LIGA.net спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк.
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"В понедельник за него (Зонтова, – ред.) был внесен залог – и он вышел из СИЗО", – сказала она.
По ее словам, за Зонтова внесли 7,6 млн грн залога, хотя первоначальная сумма была 35 млн грн.
"Когда продлевали меру пресечения, залог уменьшался. Это практика Европейского суда: когда человек не может внести залог, то его потом уменьшают, если нет других рисков. 30 ноября залог был изменен на 7,6 млн грн. Эту сумму и внесли", – объяснила Постолюк.
- 6 апреля 2021-го брат Вовка Юрий Зонтов и еще один адвокат были задержаны НАБУ. Их подозревают в получении $100 000 взятки для судьи за принятие решения. Досудебное расследование по Зонтову завершено.
- Во время обысков у адвокатов НАБУ нашло миллионы долларов наличными и антиквариат - это имущество арестовано.
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