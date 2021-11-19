Завершено расследование дела брата Вовка. Он якобы обещал "решить вопрос" за $100 000
Сегодня, 18 ноября, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили о завершении расследования по делу бывшего сотрудника Службы внешней разведки, по совместительству адвоката Юрия Зонтова – брата главы Окружного админсуда Павла Вовка. Об этом сообщают пресс-службы НАБУ и САП.
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Брата Вовка подозревают в завладении мошенническим путем крупной суммой денег, а также в подстрекательстве на предоставление неправомерной выгоды судьям ОАСК.
По данным следствия, подозреваемый вместе с другим адвокатом за $100 000 обещал через главу ОАСК (своего брата Павла Вовка, – ред.) решить вопрос с одним из судей о положительном решении по иску предприятия.
В апреле 2021-го Зонтова разоблачили "на горячем", а на месте получения взятки нашли антиквариат, документы на имя главы ОАСК и его близкого родственника. Также обнаружили более $3,7 млн, 840 000 евро, 20 000 фунтов стерлингов, 230 000 грн и 100 шекелей (всего более 135 млн грн).
Следствие считает, что Зонтову принадлежит квартира, где изъяли предмет неправомерной выгоды, но о ней не сказано в его декларации 2020 года, как и о наличке, найденной детективами НАБУ. Поэтому в сентябре Зонтову сообщили еще и о подозрении во внесении недостоверных сведений в декларацию.
Действия Зонтова квалифицированы по пяти статьям: о мошенничестве в особо крупных размерах, о завершенном покушении на преступление, о подстрекательстве, о взяточничестве и о недостоверном декларировании.
Дело отправят в Высший антикоррупционный суд после ознакомления стороны защиты с материалами.
- С лета 2020-го НАБУ подозревает Вовка и судей ОАСК в создании преступной группы для захвата госвласти. Вовк себя подозреваемым не считает и отбрасывает все обвинения.
- 6 апреля 2021-го брат Вовка Юрий Зонтов и еще один адвокат были задержаны НАБУ. Адвокатов подозревают в получении $100 000 взятки для судьи за принятие решения. Во время обысков у адвокатов НАБУ нашло миллионы долларов наличными и антиквариат - это имущество арестовано. 9 апреля Зонтова отправили в СИЗО под залог 35 млн грн.
- 20 сентября Зонтову сообщили о подозрении во внесении недостоверных сведений в электронную декларацию.
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