Брату главы ОАСК сообщили о подозрении в недекларировании имущества

Бывшему сотруднику Службы внешней разведки Украины, по совместительству адвокату Юрию Зонтову, брату главы Окружного админсуда Павла Вовка, сообщили о подозрении во внесении недостоверных сведений в электронную декларацию. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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Зонтов уже имеет одно подозрение по факту совершения другого преступления – подстрекательства на предоставление неправомерной выгоды судьям ОАСК.

По данным следствия, Зонтов совместно с другим участником преступления за $100 000 обещали через главу ОАСК решить вопрос с одним из судей этого же суда о положительном решении по иску предприятия.

В апреле экс-чиновника разоблачили "на горячем". По месту выявления неправомерной выгоды детективы НАБУ нашли антиквариат, документы на имя председателя ОАСК и его близкого родственника. Также обнаружили большие объемы иностранной наличности: более $3,7 млн, €840 000, £20 000, 230 000 грн и 100 шекелей (всего более 135 млн грн).

Следствие считает, что Зонтов является фактическим владельцем квартиры, где был изъят предмет неправомерной выгоды. Однако эти сведения не указаны в его декларации 2020 года, так же как и наличные средства, которые там нашли детективы НАБУ.

В НАБУ отметили, что сообщить о подозрении в недекларировании стало возможным после восстановления ответственности. Предыдущие дела из-за решения КСУ были закрыты. Это первое подозрение, сообщенное НАБУ и САП по ст.366-2 УК.

Вадим Ребрина

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