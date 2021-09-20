UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Брату главы ОАСК сообщили о подозрении в недекларировании имущества

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2021, 21:45
Брату главы ОАСК сообщили о подозрении в недекларировании имущества - Фото
Павел Вовк (скриншот из видео интервью с Гордоном)

Бывшему сотруднику Службы внешней разведки Украины, по совместительству адвокату Юрию Зонтову, брату главы Окружного админсуда Павла Вовка, сообщили о подозрении во внесении недостоверных сведений в электронную декларацию. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Зонтов уже имеет одно подозрение по факту совершения другого преступления – подстрекательства на предоставление неправомерной выгоды судьям ОАСК.

По данным следствия, Зонтов совместно с другим участником преступления за $100 000 обещали через главу ОАСК решить вопрос с одним из судей этого же суда о положительном решении по иску предприятия.

В апреле экс-чиновника разоблачили "на горячем". По месту выявления неправомерной выгоды детективы НАБУ нашли антиквариат, документы на имя председателя ОАСК и его близкого родственника. Также обнаружили большие объемы иностранной наличности: более $3,7 млн, €840 000, £20 000, 230 000 грн и 100 шекелей (всего более 135 млн грн).

Следствие считает, что Зонтов является фактическим владельцем квартиры, где был изъят предмет неправомерной выгоды. Однако эти сведения не указаны в его декларации 2020 года, так же как и наличные средства, которые там нашли детективы НАБУ.

В НАБУ отметили, что сообщить о подозрении в недекларировании стало возможным после восстановления ответственности. Предыдущие дела из-за решения КСУ были закрыты. Это первое подозрение, сообщенное НАБУ и САП по ст.366-2 УК.

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
набу взятка павел вовк юрий зонтов
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
IT Project Manager
Киев Semantrum
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 