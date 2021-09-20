Брату главы ОАСК сообщили о подозрении в недекларировании имущества
Бывшему сотруднику Службы внешней разведки Украины, по совместительству адвокату Юрию Зонтову, брату главы Окружного админсуда Павла Вовка, сообщили о подозрении во внесении недостоверных сведений в электронную декларацию. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
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Зонтов уже имеет одно подозрение по факту совершения другого преступления – подстрекательства на предоставление неправомерной выгоды судьям ОАСК.
По данным следствия, Зонтов совместно с другим участником преступления за $100 000 обещали через главу ОАСК решить вопрос с одним из судей этого же суда о положительном решении по иску предприятия.
В апреле экс-чиновника разоблачили "на горячем". По месту выявления неправомерной выгоды детективы НАБУ нашли антиквариат, документы на имя председателя ОАСК и его близкого родственника. Также обнаружили большие объемы иностранной наличности: более $3,7 млн, €840 000, £20 000, 230 000 грн и 100 шекелей (всего более 135 млн грн).
Следствие считает, что Зонтов является фактическим владельцем квартиры, где был изъят предмет неправомерной выгоды. Однако эти сведения не указаны в его декларации 2020 года, так же как и наличные средства, которые там нашли детективы НАБУ.
В НАБУ отметили, что сообщить о подозрении в недекларировании стало возможным после восстановления ответственности. Предыдущие дела из-за решения КСУ были закрыты. Это первое подозрение, сообщенное НАБУ и САП по ст.366-2 УК.
- С лета 2020-го НАБУ подозревает Вовка и судей ОАСК в создании преступной группы для захвата госвласти. Вовк себя подозреваемым не считает и отбрасывает все обвинения. 13 апреля 2021-го президент Зеленский внес в Раду как неотложный законопроект о ликвидации ОАСК.
- 6 апреля 2021-го брат Вовка Юрий Зонтов и еще один адвокат были задержаны НАБУ. Адвокатов подозревают в получении $100 000 взятки для судьи за принятие решения. Во время обысков у адвокатов НАБУ нашло миллионы долларов наличными и антиквариат - это имущество арестовано.
- Журналист Юрий Бутусов сообщил, что Зонтов – замначальника управления СВР. 7 апреля СВР отстранила Зонтова от работы.
- 9 апреля Зонтова отправили в СИЗО под залог 35 млн грн.
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