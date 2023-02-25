Буданов о ракетном ударе по ГУР: Мне это нравится. Я боюсь только Бога, а не какую-то РФ

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что в здание его ведомства в Киеве прилетала ракета. Об этом он сказал в фильме журналиста Дмитрия Комарова о годе полномасштабного вторжения.

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По его словам, в здание ГУР на Рыбальском острове прилетала одна крылатая ракета россиян — точной даты удара он не называл.

Он отметил, что ему нравится тот факт, что оккупанты ведут на него охоту.

"Это мера признания, это показывает, что я делаю свою работу правильно", — сказал Буданов.

Разведчик подчеркнул, что не боится подобных угроз в своей работе.

"Я верующий человек и боюсь только божьей кары. Какую-то Россию я не боюсь", — заявил он.

Ранее он сказал, что Россия хочет закончить войну против Украины как можно скорее.

Буданов назвал три главных поражения и три победы Украины в войне против России.

Также он заявил, что решающие бои в войне РФ против Украины будут в середине-конце весны.

Разведчик заявил, что оборона Бахмута сдерживает россиян и наносит им катастрофические потери.

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Дмитро Гриниченко

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