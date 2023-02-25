UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Буданов о ракетном ударе по ГУР: Мне это нравится. Я боюсь только Бога, а не какую-то РФ

Цей матеріал також доступний українською
25.02.2023, 07:56
Буданов о ракетном ударе по ГУР: Мне это нравится. Я боюсь только Бога, а не какую-то РФ - Фото
Кирилл Буданов (Фото: скриншот с видео)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что в здание его ведомства в Киеве прилетала ракета. Об этом он сказал в фильме журналиста Дмитрия Комарова о годе полномасштабного вторжения. 

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, в здание ГУР на Рыбальском острове прилетала одна крылатая ракета россиян — точной даты удара он не называл.

Он отметил, что ему нравится тот факт, что оккупанты ведут на него охоту.

"Это мера признания, это показывает, что я делаю свою работу правильно", — сказал Буданов.

Разведчик подчеркнул, что не боится подобных угроз в своей работе.

"Я верующий человек и боюсь только божьей кары. Какую-то Россию я не боюсь", — заявил он.

Ранее он сказал, что Россия хочет закончить войну против Украины как можно скорее.

Читайте также: Буданов о будущем России: Их ждут очень тяжелые времена. Не вопрос десятилетий, быстрее

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война ракетный удар разведка Кирилл Буданов
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 