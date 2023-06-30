Буданов заявил, что Путина не свергнут: Смена власти будет более-менее легальной, скоро
30.06.2023, 12:29
Кирилл Буданов (Фото: LIGA.net)
Начальник украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что смена власти в России произойдет "более-менее легальным путем". Об этом он сообщил в интервью изданию War Zone.
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По его словам, россияне продемонстрируют смену власти "более-менее легальным путем".
Так разведчик ответил на вопрос, будет ли свергнут диктатор Владимир Путин.
"Как именно это произойдет, мы скоро увидим", — сказал Буданов.
Также он заявил, что "военный мятеж" террористов Группы Вагнера и ее главаря Евгения Пригожина подорвал позицию Кремля как единой всевластной опоры в России.
- Буданов рассказал, что по зданию ГУР было нацелено два ракетных удара россиян, последний – в мае 2023 года.
- Глава ГУР вышел в прямой эфир и прокомментировал дезинформацию РФ о своей смерти или ранении: "Недоработанные фейки".
- Буданов сообщил, что оккупанты могли заминировать охладитель Запорожской атомной электростанции.
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