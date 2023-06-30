Буданов заявил, что Путина не свергнут: Смена власти будет более-менее легальной, скоро

Начальник украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что смена власти в России произойдет "более-менее легальным путем". Об этом он сообщил в интервью изданию War Zone.

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По его словам, россияне продемонстрируют смену власти "более-менее легальным путем".

Так разведчик ответил на вопрос, будет ли свергнут диктатор Владимир Путин

"Как именно это произойдет, мы скоро увидим", — сказал Буданов.

Также он заявил, что "военный мятеж" террористов Группы Вагнера и ее главаря Евгения Пригожина подорвал позицию Кремля как единой всевластной опоры в России.

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