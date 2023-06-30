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Буданов заявив, що Путіна не повалять: Зміна влади буде більш-менш легальною, скоро побачимо

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30.06.2023, 12:29
Буданов заявив, що Путіна не повалять: Зміна влади буде більш-менш легальною, скоро побачимо - Фото
Кирило Буданов (Фото: LIGA.net)

Начальник української розвідки Кирило Буданов заявив, що зміна влади в Росії відбудеться "більш-менш легальним шляхом". Про це він повідомив в інтерв'ю газеті War Zone.

За його словами, росіяни продемонструють зміну влади "більш-менш легальним шляхом".

Так розвідник відповів на запитання, чи буде скинутий диктатор Володимир Путін.

"Як саме це станеться, ми скоро побачимо", — сказав Буданов.

Також він заявив, що "військовий заколот" терористів Групи Вагнера та її ватажка Євгена Пригожина підірвав позицію Кремля як єдиної всевладної опори у Росії.

Читайте також: У ГУР розповіли, як група Буданова у 2016 році повністю знищила спецзагін ФСБ "Вимпел" у Криму

Дмитро Гриниченко
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