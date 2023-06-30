Буданов заявив, що Путіна не повалять: Зміна влади буде більш-менш легальною, скоро побачимо
30.06.2023, 12:29
Кирило Буданов (Фото: LIGA.net)
Начальник української розвідки Кирило Буданов заявив, що зміна влади в Росії відбудеться "більш-менш легальним шляхом". Про це він повідомив в інтерв'ю газеті War Zone.
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За його словами, росіяни продемонструють зміну влади "більш-менш легальним шляхом".
Так розвідник відповів на запитання, чи буде скинутий диктатор Володимир Путін.
"Як саме це станеться, ми скоро побачимо", — сказав Буданов.
Також він заявив, що "військовий заколот" терористів Групи Вагнера та її ватажка Євгена Пригожина підірвав позицію Кремля як єдиної всевладної опори у Росії.
- Буданов розповів, що по будівлі ГУР було націлено два ракетні удари росіян, останній – у травні 2023 року.
- Очільник ГУР вийшов у прямий етер та прокоментував дезінформацію РФ про свою смерть або поранення: "Недопрацьовані фейки".
- Буданов повідомив, що окупанти могли замінувати охолоджувач Запорізької атомної електростанції.
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