Буданов заявив, що Путіна не повалять: Зміна влади буде більш-менш легальною, скоро побачимо

Начальник української розвідки Кирило Буданов заявив, що зміна влади в Росії відбудеться "більш-менш легальним шляхом". Про це він повідомив в інтерв'ю газеті War Zone.

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За його словами, росіяни продемонструють зміну влади "більш-менш легальним шляхом".

Так розвідник відповів на запитання, чи буде скинутий диктатор Володимир Путін.

"Як саме це станеться, ми скоро побачимо", — сказав Буданов.

Також він заявив, що "військовий заколот" терористів Групи Вагнера та її ватажка Євгена Пригожина підірвав позицію Кремля як єдиної всевладної опори у Росії.

Буданов розповів, що по будівлі ГУР було націлено два ракетні удари росіян, останній – у травні 2023 року.

Очільник ГУР вийшов у прямий етер та прокоментував дезінформацію РФ про свою смерть або поранення: "Недопрацьовані фейки".

Буданов повідомив, що окупанти могли замінувати охолоджувач Запорізької атомної електростанції.

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