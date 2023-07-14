Буданов заявил, что россияне не прекращают попыток его убить. Говорит: Все напрасно

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия не прекращает попытки его убийства. Об этом он сообщил в интервью агенству Reuters.

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По его словам, с момента его вступления на должность главы ГУР он пережил множество неудачных покушений, в том числе неудачный подрыв автомобиля.

"Единственное, что я могу сказать, это то, что они не прекратили попытки, но повторюсь – все напрасно", — сказал Буданов.

Он также приуменьшил значение ракетного удара россиян по зданию ГУР в конце мая.

"Это была не первая их попытка. Но, как видите, мы снова здесь, в основных помещениях этого здания. Когда вы были снаружи, вы могли видеть, как люди ходят и работают", — подчеркнул разведчик.

Российские пропагандисты в последнее время регулярно заявляют о якобы ранении или даже смерти представителей высшего военного руководства Украины. Такие фейки россияне уже распространяли и о Танцюре , и о Залужном.

Позднее оккупанты придумали новый фейк – теперь, по их версии, был "тяжело ранен" Буданов. Россияне ссылались на несуществующую статью в немецком журнале Stern. Через несколько дней в РФ заявили о "смерти" Буданова. Сам он, как говорят в ГУР, "реагирует фирменным смехом" на такие фейки врага.

Недавно появились свежие фото с Будановым – он жив и здоров, встречался с послом Японии.

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