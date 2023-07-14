UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Буданов заявил, что россияне не прекращают попыток его убить. Говорит: Все напрасно

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2023, 10:36
Буданов заявил, что россияне не прекращают попыток его убить. Говорит: Все напрасно - Фото
Кирилл Буданов (Фото: ОП)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия не прекращает попытки его убийства. Об этом он сообщил в интервью агенству Reuters.

По его словам, с момента его вступления на должность главы ГУР он пережил множество неудачных покушений, в том числе неудачный подрыв автомобиля. 

"Единственное, что я могу сказать, это то, что они не прекратили попытки, но повторюсь – все напрасно", — сказал Буданов.

Он также приуменьшил значение ракетного удара россиян по зданию ГУР в конце мая. 

"Это была не первая их попытка. Но, как видите, мы снова здесь, в основных помещениях этого здания. Когда вы были снаружи, вы могли видеть, как люди ходят и работают", — подчеркнул разведчик.

  • Российские пропагандисты в последнее время регулярно заявляют о якобы ранении или даже смерти представителей высшего военного руководства Украины. Такие фейки россияне уже распространяли и о Танцюре , и о Залужном.
  • Позднее оккупанты придумали новый фейк – теперь, по их версии, был "тяжело ранен" Буданов. Россияне ссылались на несуществующую статью в немецком журнале Stern. Через несколько дней в РФ заявили о "смерти" Буданова. Сам он, как говорят в ГУР, "реагирует фирменным смехом" на такие фейки врага.
  • Недавно появились свежие фото с Будановым – он жив и здоров, встречался с послом Японии.

Читайте также: Буданов вышел в прямой эфир: говорит, россияне "недоработали" фейк о его смерти

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаразведкаКирилл Будановпокушения
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 