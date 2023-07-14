Буданов заявив, що росіяни не припиняють спроб його вбити. Підкреслив: Все марно

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Росія не припиняє спроб його вбивства. Про це він повідомив в інтерв'ю агентству Reuters.

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За його словами, з моменту його вступу на посаду голови ГУР він пережив безліч невдалих замахів, зокрема, невдалий підрив автомобіля.

"Єдине, що я можу сказати, це те, що вони не припинили спроби, але повторюся — все марно", — сказав Буданов.

Він також применшив значення ракетного удару росіян по будівлі ГУР наприкінці травня.

"Це була не перша їхня спроба. Але, як бачите, ми знову тут, в основних приміщеннях цієї будівлі. Коли ви були зовні, ви могли бачити, як люди ходять і працюють", — наголосив розвідник.

Російські пропагандисти останнім часом регулярно заявляють про нібито поранення або навіть смерть представників вищого військового керівництва України. Такі фейки росіяни вже поширювали і про Танцюру, і про Залужного.

Згодом окупанти вигадали новий фейк – тепер, за їхньою версією, був "тяжко поранений" Буданов. Росіяни посилалися на неіснуючу статтю у німецькому журналі Stern. Через кілька днів у РФ заявили про "смерть" Буданова. Сам він, як кажуть у ГУР, "реагує фірмовим сміхом" на такі фейки ворога.

Нещодавно з'явилися свіжі фото з Будановим – він живий та здоровий, зустрічався с послом Японії.

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