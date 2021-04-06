Бутусов: Брат главы ОАСК использовал статус сотрудника Службы внешней разведки

Ранее задержанный брат главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка Юрий Зонтов использовал статус сотрудника Службы внешней разведки якобы для помощи в сокрытии денег. Об этом пишет журналист Юрий Бутусов в Facebook.

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Журналист говорит, что брат Вовка якобы повез полученную взятку на квартиру, в которой оборудован адвокатский офис.

"В квартире три сейфа для документов и ценностей. Зонтов имел возможность пользоваться официальным прикрытием и статусом государственного служащего, организовывая выезды в страны, в которых семье так удобно хранить краденое в Украине", – считает Бутусов.

По его словам, Вовк организовал "глубоко законспирированную систему" получения взяток, в которой якобы был задействован Зонтов. Бутусов сообщает, что задачей брата главы ОАСК было получение денег через посредников от "взяткодателей".

"Работа шла только с понятными и известными людьми, и только по крупным суммам. Павел Вовк лично не участвует в передаче денег – он понимает, что за ним идет охота. Работает система посредников, это они контактируют с "клиентами", и передают деньги от взяткодателя родному брату", – говорит журналист.

Бутусов отмечает, что Вовк неоднократно срывал операции Национального антикоррупционного бюро по документированию его взяток, однако, считает он, в этот раз "сработала жадность".

"Дело должно было слушаться в ОАСК завтра. Вовк не думал, что НАБУ рискнет передавать целых $100 000 через цепочку посредников, которую, казалось, было невозможно отследить. Однако НАБУ решило рискнуть такими огромными деньгами и при этом нашло способ найти свои деньги и установить передачу Зонтову", – пишет Бутусов.

7 июля 2020 года НАБУ сообщило о вручении подозрений Вовку и ряду его коллег. По версии следствия, они создали преступную группу для захвата госвласти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей и Высшим советом правосудия. НАБУ опубликовало записи телефонных разговоров из материалов дела.

Станислав Стороженко

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