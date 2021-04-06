UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Бутусов: Брат главы ОАСК использовал статус сотрудника Службы внешней разведки

06.04.2021, 17:18
Бутусов: Брат главы ОАСК использовал статус сотрудника Службы внешней разведки - Фото
Павел Вовк (Фото: личная Facebook-страница судьи)

Ранее задержанный брат главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка Юрий Зонтов использовал статус сотрудника Службы внешней разведки якобы для помощи в сокрытии денег. Об этом пишет журналист Юрий Бутусов в Facebook.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Журналист говорит, что брат Вовка якобы повез полученную взятку на квартиру, в которой оборудован адвокатский офис. 

"В квартире три сейфа для документов и ценностей. Зонтов имел возможность пользоваться официальным прикрытием и статусом государственного служащего, организовывая выезды в страны, в которых семье так удобно хранить краденое в Украине", – считает Бутусов.

По его словам, Вовк организовал "глубоко законспирированную систему" получения взяток, в которой якобы был задействован Зонтов. Бутусов сообщает, что задачей брата главы ОАСК было получение денег через посредников от "взяткодателей".  

"Работа шла только с понятными и известными людьми, и только по крупным суммам. Павел Вовк лично не участвует в передаче денег – он понимает, что за ним идет охота. Работает система посредников, это они контактируют с "клиентами", и передают деньги от взяткодателя родному брату", – говорит журналист. 

Бутусов отмечает, что Вовк неоднократно срывал операции Национального антикоррупционного бюро по документированию его взяток, однако, считает он, в этот раз "сработала жадность".

"Дело должно было слушаться в ОАСК завтра. Вовк не думал, что НАБУ рискнет передавать целых $100 000 через цепочку посредников, которую, казалось, было невозможно отследить. Однако НАБУ решило рискнуть такими огромными деньгами и при этом нашло способ найти свои деньги и установить передачу Зонтову", – пишет Бутусов.

  • 7 июля 2020 года НАБУ сообщило о вручении подозрений Вовку и ряду его коллег. По версии следствия, они создали преступную группу для захвата госвласти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей и Высшим советом правосудия. НАБУ опубликовало записи телефонных разговоров из материалов дела. 

Читайте также: Павел Вовк и тайная комната. Как устроена "империя зла" ОАСК: почти детектив

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ОАСК набу разведка юрий бутусов свр павел вовк юрий зонтов
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Head of PR
Киев Група компаній "ЛІГА"
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 