Бывшему командующему группировкой "Харьков" Галушкину изменили меру пресечения

Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения генералу бывшему командующему оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Юрию Галушкину. Об этом сообщил адвокат генерала Дмитрий Круговой.

Судебное заседание прошло 11 июня. Мера пресечения Галушкину изменена с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Генерал обвиняется в небрежном отношении к военной службе и ненадлежащей обороне Харьковской области весной 2024 года.

7 апреля суд продолжил его содержание под стражей, хотя ранее, 10 марта, адвокат просил для подзащитного круглосуточный домашний арест. В семье военного сообщали, что в начале января генералу вставили в плечо пластину и он нуждается в медицинском уходе.