Бывшему командующему группировкой "Харьков" Галушкину изменили меру пресечения
Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения генералу бывшему командующему оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Юрию Галушкину. Об этом сообщил адвокат генерала Дмитрий Круговой.
Судебное заседание прошло 11 июня. Мера пресечения Галушкину изменена с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.
Генерал обвиняется в небрежном отношении к военной службе и ненадлежащей обороне Харьковской области весной 2024 года.
7 апреля суд продолжил его содержание под стражей, хотя ранее, 10 марта, адвокат просил для подзащитного круглосуточный домашний арест. В семье военного сообщали, что в начале января генералу вставили в плечо пластину и он нуждается в медицинском уходе.
- 20 января Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины задержали генерала Галушкина, генерал-лейтенанта Горбенко и полковника Лапина по делу о провале обороны Харьковской области в мае 2024 года.
- 21 января суд избрал меры пресечения Галушкину и Лапину – содержание под стражей, а уже 22 января ГБР сообщило об обнаружении новых фактов по обороне Липцев Харьковской области. 24 января генерала Галушкина взяли под стражу без права на внесение залога.
- 4 апреля суд отпустил Лапина под домашний арест по состоянию здоровья.