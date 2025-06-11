Колишньому командувачу угруповання "Харків" Галушкіну змінили запобіжний захід
Юрій Галушкін (Фото: Укрінформ)

Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід генералу колишньому командувачу оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Юрію Галушкіну. Про це Суспільному повідомив адвокат генерала Дмитро Круговий.

Судове засідання відбулося 11 червня. Запобіжний захід Галушкіну змінено з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

Генерала звинувачують у недбалому ставленні до військової служби та неналежній обороні Харківської області навесні 2024 року.

7 квітня суд продовжив тримання його під вартою, хоча раніше, 10 березня, адвокат просив для підзахисного цілодобовий домашній арешт. У сім'ї військового повідомляли, що на початку січня генералу вставили у плече пластину й він потребує медичного догляду.

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