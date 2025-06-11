Колишньому командувачу угруповання "Харків" Галушкіну змінили запобіжний захід

Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід генералу колишньому командувачу оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Юрію Галушкіну. Про це Суспільному повідомив адвокат генерала Дмитро Круговий.

Судове засідання відбулося 11 червня. Запобіжний захід Галушкіну змінено з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

Генерала звинувачують у недбалому ставленні до військової служби та неналежній обороні Харківської області навесні 2024 року.

7 квітня суд продовжив тримання його під вартою, хоча раніше, 10 березня, адвокат просив для підзахисного цілодобовий домашній арешт. У сім'ї військового повідомляли, що на початку січня генералу вставили у плече пластину й він потребує медичного догляду.

20 січня Державне бюро розслідувань і Служба безпеки України затримали генерала Галушкіна, генерал-лейтенанта Горбенка та полковника Лапіна у справі про провал оборони Харківщини у травні 2024 року.

21 січня суд обрав запобіжні заходи Галушкіну й Лапіну – тримання під вартою, а вже 22 січня ДБР повідомило про викриття нових фактів щодо оборони Липців Харківської області. 24 січня генерала Галушкіна взяли під варту без права на внесення застави.

4 квітня суд відпустив Лапіна під домашній арешт через його стан здоров'я.