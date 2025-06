Бывший посол США в Украине Бринк будет баллотироваться в Конгресс

Бывшая посол Соединенных Штатов в Киеве Бриджит Бринк решила баллотироваться в Конгресс от штата Мичиган. О своем решении она объявила в социальной сети X (бывший Twitter).

Бринк написала, что посвятила свою жизнь защите демократии и борьбе за свободу. Она добавила, что именно поэтому противостояла российскому диктатору Владимиру Путину и выступила против президента США Дональда Трампа.

"Моя следующая миссия: бороться за то, что правильно здесь, дома. Я баллотируюсь от #MI07, потому что пора поставить семьи Мичигана на первое место и дать отпор", — пояснила свое решение дипломат.

В предвыборном ролике она показала кадры российской агрессии против Украины и упомянула о жертвах войны.

"К сожалению, президент Трамп продолжает давить на нашего демократического союзника Украину, а не на агрессора Россию. Умиротворение диктатора никогда не приводило и никогда не приведет к продолжительному миру, и это просто не то, кем мы являемся", – сказала дипломат.

Она добавила, что уходит из дипломатии после 30 лет службы, чтобы "иметь возможность высказаться".

"Мы должны твердо стоять против агрессоров, защищать демократию, бороться за свободу дома и за рубежом и быть на правильной стороне истории. Моя следующая миссия? Бороться за то, что правильно здесь, дома, противостоять безответственным, неизбранным миллиардерам, которые пытаются уничтожить наше правительство и подорвать нашу демократию", — сказала Бринк, сопровождая слова видео с бизнесменом Илоном Маском.

Именно поэтому она решила баллотироваться в Конгресс от родного Мичигана. По словам дипломата, теперь нужно "бороться с исходящими из Вашингтона хаосом и коррупцией". В частности, она упомянула о тарифах и сокращении финансирования социальной сферы.

"Если вы готовы дать отпор и поставить семьи Мичигана и нашу страну на первое место, пожалуйста, присоединяйтесь к нам", — резюмировала она.

'Ведь dedicated my life to protecting democracy & fighting for freedom. Это то, что мы стоили в пустыне, и где я стреляю от Trump.



My next mission: борьба за тот, кто прав на нем. Я имею в виду для #MI07 потому, что это время, чтобы выйти из Michigan family first and fight back. pic.twitter.com/7bAvV2uniJ