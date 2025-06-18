Бывший посол США в Украине Бринк будет баллотироваться в Конгресс
Бывшая посол Соединенных Штатов в Киеве Бриджит Бринк решила баллотироваться в Конгресс от штата Мичиган. О своем решении она объявила в социальной сети X (бывший Twitter).
Бринк написала, что посвятила свою жизнь защите демократии и борьбе за свободу. Она добавила, что именно поэтому противостояла российскому диктатору Владимиру Путину и выступила против президента США Дональда Трампа.
"Моя следующая миссия: бороться за то, что правильно здесь, дома. Я баллотируюсь от #MI07, потому что пора поставить семьи Мичигана на первое место и дать отпор", — пояснила свое решение дипломат.
В предвыборном ролике она показала кадры российской агрессии против Украины и упомянула о жертвах войны.
"К сожалению, президент Трамп продолжает давить на нашего демократического союзника Украину, а не на агрессора Россию. Умиротворение диктатора никогда не приводило и никогда не приведет к продолжительному миру, и это просто не то, кем мы являемся", – сказала дипломат.
Она добавила, что уходит из дипломатии после 30 лет службы, чтобы "иметь возможность высказаться".
"Мы должны твердо стоять против агрессоров, защищать демократию, бороться за свободу дома и за рубежом и быть на правильной стороне истории. Моя следующая миссия? Бороться за то, что правильно здесь, дома, противостоять безответственным, неизбранным миллиардерам, которые пытаются уничтожить наше правительство и подорвать нашу демократию", — сказала Бринк, сопровождая слова видео с бизнесменом Илоном Маском.
Именно поэтому она решила баллотироваться в Конгресс от родного Мичигана. По словам дипломата, теперь нужно "бороться с исходящими из Вашингтона хаосом и коррупцией". В частности, она упомянула о тарифах и сокращении финансирования социальной сферы.
"Если вы готовы дать отпор и поставить семьи Мичигана и нашу страну на первое место, пожалуйста, присоединяйтесь к нам", — резюмировала она.
'Ведь dedicated my life to protecting democracy & fighting for freedom. Это то, что мы стоили в пустыне, и где я стреляю от Trump.-- Ambassador Bridget Brink ( @ AmbBridgetBrink ) June 18 , 2025
My next mission: борьба за тот, кто прав на нем. Я имею в виду для #MI07 потому, что это время, чтобы выйти из Michigan family first and fight back. pic.twitter.com/7bAvV2uniJ
- 4 апреля 2025 года Бринк отреагировала на ракетный удар по Кривому Рогу, но не упомянула о вине России в смертях людей. За это ее подвергли критике украинцы. Президент Зеленский назвал такую реакцию "слабой".
- Уже 6 апреля, после новой атаки РФ по Украине, тогдашняя посол США указала, что ракеты летели со стороны России.
- 11 апреля 2025 года источники FT сообщили, что Бринк уходит в отставку из-за усиливающихся политических разногласий с администрацией Трампа.
- 21 апреля посольство США в Украине опубликовало прощальное видео дипломата: в минутном видео чиновница отчиталась о работе в течение трех лет полномасштабной войны, но вообще не вспомнила Россию.