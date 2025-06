Колишня посолка США в Україні Брінк балотуватиметься до Конгресу

Колишня посолка Сполучених Штатів у Києві Бріджит Брінк вирішила балотуватись до Конгресу від штату Мічиган. Про своє рішення вона оголосила у соціальній мережі X (колишній Twitter).

Брінк написала, що присвятила своє життя захисту демократії та боротьбі за свободу. Вона додала, що саме тому протистояла російському диктатору Володимиру Путіну та виступила проти президента США Дональда Трампа.

"Моя наступна місія: боротися за те, що є правильним тут, удома. Я балотуюся від #MI07, бо настав час поставити сім'ї Мічигану на перше місце та дати відсіч", – пояснила своє рішення дипломатка.

У передвиборчому ролику вона показала кадри російської агресії проти України й згадала про жертв війни.

"На жаль, президент Трамп продовжує тиснути на нашого демократичного союзника Україну, а не на агресора Росію. Умиротворення диктатора ніколи не призводило і ніколи не призведе до тривалого миру, і це просто не те, ким ми є", – сказала дипломатка.

Вона додала, що йде з дипломатії після 30 років служби, щоб "мати змогу висловитися".

"Ми повинні твердо стояти проти агресорів, захищати демократію, боротися за свободу вдома та за кордоном і бути на правильному боці історії. Моя наступна місія? Боротися за те, що правильно тут, вдома, протистояти безвідповідальним, необраним мільярдерам, які намагаються знищити наш уряд і підірвати нашу демократію", – сказала Брінк, супроводжуючи слова відео з бізнесменом Ілоном Маском.

Саме тому вона вирішила балотуватися в Конгрес від рідного Мічигану. За словами дипломатки, тепер потрібно "боротися з хаосом і корупцією, що виходять з Вашингтона". Зокрема, вона згадала про тарифи та скорочення фінансування соціальної сфери.

"Якщо ви готові дати відсіч і поставити сім'ї Мічигану та нашу країну на перше місце, будь ласка, приєднуйтесь до нас", – резюмувала вона.

