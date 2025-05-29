Чалый о миротворцах: Миссия не обойдется без РФ, нужно действовать по другим соглашениям

Валерий Чалый (Фото: страница Facebook)

Украине не нужны миротворцы через мандат Организации объединенных наций из-за вероятного вмешательства России. Нужна коалиция сил, которая будет работать на основе уже имеющихся соглашений о безопасности со странами-союзниками. Об этом в интервью LIGA.net рассказал дипломат и бывший посол Украины в США 2015-2019 годов Валерий Чалый.

По его словам, для того чтобы выставить миротворцев на 1500 км "буферной зоны" понадобятся "сотни тысяч" человек.

"Сотни тысяч людей, которые от первого выстрела миномета будут убегать, потому что у них такой мандат, а не потому, что они слабы. А оплата там хорошая", – отметил Чалый.

По его словам, в миротворческую миссию могут войти военные каких угодно стран, даже голосовавших против Украины во время резолюции. Он не исключил, что даже речь может идти о белорусах.

"Россия будет всовывать что угодно туда. Это ведь без России не произойдет. Это же все система через мандат ООН. А мы имеем право на коалицию сил, которым не нужно никакого мандата ООН. И это не нужно называть миротворцами", – подчеркнул Чалый.

Он отметил, что у Украины есть более глубокие предварительные соглашения с союзниками, в рамках которых речь идет о военном сотрудничестве. Для примера Чалый привел Польшу, которая, согласно действующему соглашению, имеет право направлять в Украину военных инструкторов.

"Так же точно могут воевать американцы на самолетах F16, французы на Rafale. То есть могут на аэродромах помогать на военных объектах. Все можно делать", – сказал он.