Чалий про миротворців: Місія не обійдеться без РФ, тому треба діяти за іншими угодами з країнами

Валерій Чалий (Фото: сторінка Facebook)

Україні не потрібні миротворці за мандатом Організації об'єднаних націй через ймовірне втручання Росії. Потрібна коаліція сил, яка буде працювати на основі вже наявних безпекових угод із країнами-союзниками. Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів дипломат і колишній посол України у США 2015-2019 років Валерій Чалий.

За його словами, для того, щоб виставити миротворців на 1500 км "буферної зони", знадобляться "сотні тисяч" осіб.

"Сотні тисяч людей, які від першого пострілу міномета будуть тікати, бо в них такий мандат, а не тому, що вони слабкі. А оплата там хороша", – зазначив Чалий.

За його словами, у миротворчу місію можуть увійти військові яких завгодно країн, навіть тих, які голосували проти України під час резолюції. Він не виключив, що навіть може йтися про білорусів.

"Росія буде всовувати що завгодно туди. Це ж без Росії не відбудеться. Це ж все система через мандат ООН. А ми маємо право на коаліцію сил, яким не треба жодного мандату ООН. І це не треба називати миротворцями", – підкреслив Чалий.

Він зазначив, що Україна має глибші попередні угоди з союзниками, в межах яких ідеться про військову співпрацю. Для прикладу Чалий навів Польщу, яка, згідно з чинною угодою, має право направляти в Україну військових інструкторів.

"Так само точно можуть воювати американці на літаках F16, французи на Rafale. Тобто можуть на аеродромах допомагати, на військових об'єктах. Усе можна робити", – сказав він.