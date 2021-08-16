Чаус заявил, что четыре месяца сидел в подвале. ВАКС оставил его под домашним арестом
Высший антикоррупционный суд оставил бывшего судью Николая Чауса под домашним арестом. Об этом сообщает Суспільне. В ходе закрытого заседания Чаус заявил, что его держали четыре месяца в подвале в маске.
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Защита Чауса просила отменить меру пресечения для него в виде домашнего ареста, прокуратура просила взять бывшего судью под стражу. Апелляционная палата ВАКС отклонила оба представления и оставила Чауса под домашним арестом.
Заседание проходило в закрытом режиме по просьбе защиты Чауса, по мнению которой публикация деталей заседания может содержать небезопасные для бывшего судьи данные.
"Если сидеть четыре месяца в подвале в маске и озвучить это сейчас на все общество, то будет очень необходимо понимание. Поэтому я также попросил адвоката о закрытом проведении (заседания суда – ред.). Поскольку, как я уже говорил на прошлом заседании, меня никто не отпускал", – заявил Чаус.
- Чауса с 2016 года подозревают в получении взятки $150 000, дело подследственно НАБУ. В том же году он сбежал в Молдову.
- 3 апреля 2021 года неизвестные якобы похитили Чауса в Кишиневе. В Гепрокуратуре Молдовы заявили, что к похищению причастны украинские спецслужбы.
- 30 июля 2021-го Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. По данным журналиста Юрия Бутусова, его задержал наряд полиции для передачи НАБУ, однако сотрудники СБУ Винницкой области "буквально отбили Чауса у наряда" и повезли в Киев.
- НАБУ идентифицировало автомобили, которыми сотрудники СБУ перевозили Чауса, но на требования детективов остановиться и передать им подозреваемого сотрудники СБУ не реагировали и доставили экс-судью в свой главный офис. НАБУ опубликовало видео преследования автомобилей СБУ. В СБУ заявили, что не похищали Чауса, а "действовали в рамках закона и своих полномочий".
- В Офисе генпрокурора заявили, что Чаус фигурирует в двух делах – как подозреваемый и как потерпевший, но это не противоречит друг другу.
- 3 августа НАБУ задержало Чауса в больнице Феофания, 5 августа ВАКС отправил его под домашний арест. Чаус заявил на заседании, что его хотели убить, и что он смог сбежать и прошел пешком 50 км.
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