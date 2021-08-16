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Чаус заявил, что четыре месяца сидел в подвале. ВАКС оставил его под домашним арестом

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2021, 14:03
Чаус заявил, что четыре месяца сидел в подвале. ВАКС оставил его под домашним арестом - Фото
Николай Чаус (скриншот видео - ChausUA Николай Чаус, Telegram)

Высший антикоррупционный суд оставил бывшего судью Николая Чауса под домашним арестом. Об этом сообщает Суспільне. В ходе закрытого заседания Чаус заявил, что его держали четыре месяца в подвале в маске.

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Защита Чауса просила отменить меру пресечения для него в виде домашнего ареста, прокуратура просила взять бывшего судью под стражу. Апелляционная палата ВАКС отклонила оба представления и оставила Чауса под домашним арестом.

Заседание проходило в закрытом режиме по просьбе защиты Чауса, по мнению которой публикация деталей заседания может содержать небезопасные для бывшего судьи данные.

"Если сидеть четыре месяца в подвале в маске и озвучить это сейчас на все общество, то будет очень необходимо понимание. Поэтому я также попросил адвоката о закрытом проведении (заседания суда – ред.). Поскольку, как я уже говорил на прошлом заседании, меня никто не отпускал", – заявил Чаус.

  • 30 июля 2021-го Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. По данным журналиста Юрия Бутусова, его задержал наряд полиции для передачи НАБУ, однако сотрудники СБУ Винницкой области "буквально отбили Чауса у наряда" и повезли в Киев.
  • НАБУ идентифицировало автомобили, которыми сотрудники СБУ перевозили Чауса, но на требования детективов остановиться и передать им подозреваемого сотрудники СБУ не реагировали и доставили экс-судью в свой главный офис. НАБУ опубликовало видео преследования автомобилей СБУ. В СБУ заявили, что не похищали Чауса, а "действовали в рамках закона и своих полномочий".
  • В Офисе генпрокурора заявили, что Чаус фигурирует в двух делах – как подозреваемый и как потерпевший, но это не противоречит друг другу.
  • 3 августа НАБУ задержало Чауса в больнице Феофания, 5 августа ВАКС отправил его под домашний арестЧаус заявил на заседании, что его хотели убить, и что он смог сбежать и прошел пешком 50 км.
Денис Юдин
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