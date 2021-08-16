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Чаусу продлили арест на 60 суток, суд проходил в закрытом режиме

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2021, 18:35
Чаусу продлили арест на 60 суток, суд проходил в закрытом режиме - Фото
Николай Чаус (фото – Marian Kushnik, RFE-RL)

Сегодня, 16 августа, Высший антикоррупционный суд на закрытом заседании продлил бывшему судье Днепровского райсуда Киева Николаю Чаусу меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

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ВАКС удовлетворил ходатайство прокуроров САП и детективов НАБУ и продлил экс-судье круглосуточный домашний арест на 60 суток.

Суд продлил для Чауса срок действия таких процессуальных обязанностей: 

- круглосуточно не покидать место постоянного жительства без разрешения детектива, прокурора или суда;

- прибывать по первому требованию к детективу НАБУ и прокурору САП;

- не покидать Киев без разрешения следователя, прокурора или суда;

- сообщать детективу, прокурору и суду об изменении своего места жительства и работы;

- не посещать прежнее место работы;

- сдать на хранение в соответствующие органы госвласти загранпаспорт и другие документы, дающие право на выезд из Украины;

- носить электронное средство контроля.

Срок действия постановления – до 15 октября 2021 года.

Решение суда может быть обжаловано в течение пяти дней с момента провозглашения.

Срок назначенного бывшему судье 5 августа домашнего ареста истекал 18 августа.

Ранее сегодня на закрытом заседании суда Чаус рассказал, что его четыре месяца держали в подвале в маске.

Наталия Медведева
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коррупция набу вакс Николай Чаус
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