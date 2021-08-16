Чаусу продлили арест на 60 суток, суд проходил в закрытом режиме
Сегодня, 16 августа, Высший антикоррупционный суд на закрытом заседании продлил бывшему судье Днепровского райсуда Киева Николаю Чаусу меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.
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ВАКС удовлетворил ходатайство прокуроров САП и детективов НАБУ и продлил экс-судье круглосуточный домашний арест на 60 суток.
Суд продлил для Чауса срок действия таких процессуальных обязанностей:
- круглосуточно не покидать место постоянного жительства без разрешения детектива, прокурора или суда;
- прибывать по первому требованию к детективу НАБУ и прокурору САП;
- не покидать Киев без разрешения следователя, прокурора или суда;
- сообщать детективу, прокурору и суду об изменении своего места жительства и работы;
- не посещать прежнее место работы;
- сдать на хранение в соответствующие органы госвласти загранпаспорт и другие документы, дающие право на выезд из Украины;
- носить электронное средство контроля.
Срок действия постановления – до 15 октября 2021 года.
Решение суда может быть обжаловано в течение пяти дней с момента провозглашения.
Срок назначенного бывшему судье 5 августа домашнего ареста истекал 18 августа.
Ранее сегодня на закрытом заседании суда Чаус рассказал, что его четыре месяца держали в подвале в маске.
- Чауса с 2016 года подозревают в получении взятки $150 000, дело подследственно НАБУ. В том же году он сбежал в Молдову.
- 3 апреля 2021 года неизвестные якобы похитили Чауса в Кишиневе. В Гепрокуратуре Молдовы заявили, что к похищению причастны украинские спецслужбы.
- 30 июля 2021-го Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области.
- 3 августа НАБУ задержало Чауса в больнице Феофания, 5 августа ВАКС отправил его под домашний арест. Чаус заявил на заседании, что его хотели убить, и что он смог сбежать и прошел пешком 50 км.
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