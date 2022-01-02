Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 2 января

1. КОРОНАВИРУС. ЗА 1 ЯНВАРЯ В УКРАИНЕ ВЫЯВИЛИ ПОД 2000 ЗАБОЛЕВШИХ: ДАННЫЕ ПО КИЕВУ И ОБЛАСТЯМ. За прошедшие сутки, 1 января, в Украине выявили 1863 заболевших коронавирусом (днем ранее – 5026). Больше всего новых случаев COVID-19 – в Киеве (277), Житомирской (127), Львовской (115), Тернопольской (110) и Полтавской (100) областях (подробнее).

2. УКРАИНА ЗАКРЫЛА ВНУТРЕННИЕ ВОДНЫЕ ПУТИ ДЛЯ РОССИЙСКИХ СУДОВ. С 1 января Украина закрыла свои внутренние водные пути для российских судов. Об этом говорится в положениях закона о внутреннем водном транспорте, который вступил в силу с началом 2022 года (подробнее).

3. МАСШТАБНЫЙ ПОЖАР. В КЕЙПТАУНЕ ГОРИТ ЗДАНИЕ ПАРЛАМЕНТА ЮАР – ФОТО, ВИДЕО ВИДЕО. В Кейптауне произошел масштабный пожар в парламенте ЮАР. Что стало причиной пожара – пока неизвестно. На месте находятся десятки пожарных (подробнее).

4. ИДЕНТИФИКАЦИЯ. ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ SIM-КАРТЫ ТЕПЕРЬ НАДО ПЕРЕДАВАТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ. В Украине с 1 января 2022 года необходимо предоставлять персональные данные, чтобы восстановить потерянную SIM-карту (подробнее).

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Вадим Ребрина

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