UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 2 января

Цей матеріал також доступний українською
02.01.2022, 19:00
Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 2 января - Фото

1. КОРОНАВИРУС. ЗА 1 ЯНВАРЯ В УКРАИНЕ ВЫЯВИЛИ ПОД 2000 ЗАБОЛЕВШИХ: ДАННЫЕ ПО КИЕВУ И ОБЛАСТЯМ. За прошедшие сутки, 1 января, в Украине выявили 1863 заболевших коронавирусом (днем ранее – 5026). Больше всего новых случаев COVID-19 – в Киеве (277), Житомирской (127), Львовской (115), Тернопольской (110) и Полтавской (100) областях (подробнее).

2. УКРАИНА ЗАКРЫЛА ВНУТРЕННИЕ ВОДНЫЕ ПУТИ ДЛЯ РОССИЙСКИХ СУДОВ. С 1 января Украина закрыла свои внутренние водные пути для российских судов. Об этом говорится в положениях закона о внутреннем водном транспорте, который вступил в силу с началом 2022 года (подробнее).

3. МАСШТАБНЫЙ ПОЖАР. В КЕЙПТАУНЕ ГОРИТ ЗДАНИЕ ПАРЛАМЕНТА ЮАР – ФОТО, ВИДЕО ВИДЕО. В Кейптауне произошел масштабный пожар в парламенте ЮАР. Что стало причиной пожара – пока неизвестно. На месте находятся десятки пожарных (подробнее).

4. ИДЕНТИФИКАЦИЯ. ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ SIM-КАРТЫ ТЕПЕРЬ НАДО ПЕРЕДАВАТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ. В Украине с 1 января 2022 года необходимо предоставлять персональные данные, чтобы восстановить потерянную SIM-карту (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Тренди 2022. Глобальний світ та Україна

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
главное за день
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 