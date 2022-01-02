Коронавирус. За 1 января в Украине выявили под 2000 заболевших: данные по Киеву и областям

За прошедшие сутки, 1 января, в Украине выявили 1863 заболевших коронавирусом (днем ранее – 5026). Больше всего новых случаев COVID-19 – в Киеве (277), Житомирской (127), Львовской (115), Тернопольской (110) и Полтавской (100) областях, передает пресс-служба Минздрава.

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По всей стране за сутки умерли 98 больных COVID-19 (днем ранее – 190). Выздоровели – 2259 (6073), были госпитализированы – 0 (1578).

Было сделано 20 588 тестов (54 666). Методом ПЦР – 6974 (24 507), ИФА – 1120 (4367), экспресс-тестов – 12 494 (27 792).

На утро 2 января в Украине выявили 3 674 538 заболевших за все время эпидемии коронавируса: умерли 96 187 человек, выздоровели – 3 477 188.

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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 277 (днем раньше – 976);

Винницкая область – 76 (159);

Волынская – 36 (58);

Днепропетровская – 66 (119);

Донецкая – 16 (184);

Житомирская – 127 (176);

Закарпатская – 76 (163);

Запорожская – 48 (142);

Ивано-Франковская – 103 (190);

Киевская – 85 (315);

Кировоградская – 45 (61);

Луганская – 6 (41);

Львовская – 115 (443);

Николаевская – 48 (120);

Одесская – 75 (240);

Полтавская – 100 (256);

Ровенская – 54 (83);

Сумская – 74 (139);

Тернопольская – 110 (132);

Харьковская – 90 (180);

Херсонская – 1 (37);

Хмельницкая – 72 (262);

Черкасская – 40 (181);

Черновицкая – 42 (100);

Черниговская – 81 (269).

Нет данных из временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

Базовая стратегия Минздрава – ревакцинация украинцев двумя дозами через год после первого курса прививок.

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Марк Сировой

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