Коронавирус. За 1 января в Украине выявили под 2000 заболевших: данные по Киеву и областям
За прошедшие сутки, 1 января, в Украине выявили 1863 заболевших коронавирусом (днем ранее – 5026). Больше всего новых случаев COVID-19 – в Киеве (277), Житомирской (127), Львовской (115), Тернопольской (110) и Полтавской (100) областях, передает пресс-служба Минздрава.
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По всей стране за сутки умерли 98 больных COVID-19 (днем ранее – 190). Выздоровели – 2259 (6073), были госпитализированы – 0 (1578).
Было сделано 20 588 тестов (54 666). Методом ПЦР – 6974 (24 507), ИФА – 1120 (4367), экспресс-тестов – 12 494 (27 792).
На утро 2 января в Украине выявили 3 674 538 заболевших за все время эпидемии коронавируса: умерли 96 187 человек, выздоровели – 3 477 188.
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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:
Киев – 277 (днем раньше – 976);
Винницкая область – 76 (159);
Волынская – 36 (58);
Днепропетровская – 66 (119);
Донецкая – 16 (184);
Житомирская – 127 (176);
Закарпатская – 76 (163);
Запорожская – 48 (142);
Ивано-Франковская – 103 (190);
Киевская – 85 (315);
Кировоградская – 45 (61);
Луганская – 6 (41);
Львовская – 115 (443);
Николаевская – 48 (120);
Одесская – 75 (240);
Полтавская – 100 (256);
Ровенская – 54 (83);
Сумская – 74 (139);
Тернопольская – 110 (132);
Харьковская – 90 (180);
Херсонская – 1 (37);
Хмельницкая – 72 (262);
Черкасская – 40 (181);
Черновицкая – 42 (100);
Черниговская – 81 (269).
Нет данных из временно оккупированного Крыма и части Донбасса.
- В конце 2021 года Украина вышла из красной зоны карантина. Последними ее покинули Волынская и Запорожская области.
- Минздрав намерен разрешить бустерные дозы вакцины для людей в возрасте 60+. Сейчас дополнительную прививку от коронавируса могут получить люди с ослабленным иммунитетом. Третью (бустерную) дозу – медики и работники интернатов.
- Базовая стратегия Минздрава – ревакцинация украинцев двумя дозами через год после первого курса прививок.
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