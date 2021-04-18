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Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 18 апреля

18.04.2021, 19:00
Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 18 апреля - Фото

1. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА SINOVAC В ЧИЛИ – ДО 90% ЗАЩИТЫ ОТ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ПРИ COVID-19. Китайская антикоронавирусная вакцина CoronaVac компании Sinovac Biotech в ~89% случаев защищает от госпитализации при COVID-19. Такую информацию сообщила пресс-служба Минздрава Чили после масштабного анализа эффективности биопрепарата в "полевых условиях" (подробнее).

2. КОРОНАВИРУС. В УКРАИНЕ БОЛЕЕ 10 200 НОВЫХ ЗАБОЛЕВШИХ, ГОСПИТАЛИЗИРОВАНЫ ПОЧТИ 4300 ЧЕЛОВЕК. За прошедшие сутки в Украине выявили 10 282 заболевших коронавирусом (14 984), больше всего в – Харьковской области (подробнее).

3. БРИТАНИЯ НАПРАВИТ ДВА ВОЕННЫХ КОРАБЛЯ В ЧЕРНОЕ МОРЕ В ЗНАК ПОДДЕРЖКИ УКРАИНЫ – СМИ. В мае Великобритания направит в Черное море два военных корабля для демонстрации солидарности с Украиной. Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленные источники в ВМС страны (подробнее).

4. США СОВЕТУЮТ СВОИМ АВИАКОМПАНИЯМ С ОСТОРОЖНОСТЬЮ ЛЕТАТЬ НАД ЧАСТЬЮ УКРАИНЫ И РФ. США предупредили свои авиакомпании об опасности полетов над частью Украины и России из-за масштабного наращивания российских вооруженных сил у границ Украины и в оккупированном Крыму (подробнее).

Вадим Ребрина
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