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Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 5 января

Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 5 января - Фото
05.01.2020, 19:00

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего - только важное

1. ЗЕЛЕНСКИЙ С СЕМЬЕЙ УЛЕТЕЛ В ОМАН. Президента сфотографировали в пятизвездочном отеле. В Офисе президента утверждают, что у него запланированы встречи на высшем уровне и он уже встретился с главой МИД Омана, но летел он за свой счет (подробнее).

1. НЕСМОТРЯ НА ЗАПРЕТ. ПЕВЦА, ВЫСТУПАВШЕГО В КРЫМУ, ПУСТИЛИ В УКРАИНУ. Dr.Alban заявил, что вмешался лично Зеленский, а потом исправил свой пост в Instagram. Пограничники отрицают  влияние президента (подробнее).

2. ТРАМП ГРОЗИТ УНИЧТОЖИТЬ 52 ЦЕЛИ В ИРАНЕ. Таким может быть ответ США на возможный удар со стороны Ирана по американцам. Среди намеченных целей - места, имеющие для Ирана культурную ценность (подробнее).

3. ПАРЛАМЕНТ ИРАКА ПРОГОЛОСОВАЛ ЗА ВЫВОД ВОЙСК США. Резолюция призывает правительство прекратить присутствие в стране любых иностранных войск после того, как в аэропорту Багдада американскими военными был убит иранский генерал Касем Сулеймани (подробнее).

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