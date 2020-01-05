Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 5 января

1. ЗЕЛЕНСКИЙ С СЕМЬЕЙ УЛЕТЕЛ В ОМАН. Президента сфотографировали в пятизвездочном отеле. В Офисе президента утверждают, что у него запланированы встречи на высшем уровне и он уже встретился с главой МИД Омана, но летел он за свой счет (подробнее).

1. НЕСМОТРЯ НА ЗАПРЕТ. ПЕВЦА, ВЫСТУПАВШЕГО В КРЫМУ, ПУСТИЛИ В УКРАИНУ. Dr.Alban заявил, что вмешался лично Зеленский, а потом исправил свой пост в Instagram. Пограничники отрицают влияние президента (подробнее).

2. ТРАМП ГРОЗИТ УНИЧТОЖИТЬ 52 ЦЕЛИ В ИРАНЕ. Таким может быть ответ США на возможный удар со стороны Ирана по американцам. Среди намеченных целей - места, имеющие для Ирана культурную ценность (подробнее).

3. ПАРЛАМЕНТ ИРАКА ПРОГОЛОСОВАЛ ЗА ВЫВОД ВОЙСК США. Резолюция призывает правительство прекратить присутствие в стране любых иностранных войск после того, как в аэропорту Багдада американскими военными был убит иранский генерал Касем Сулеймани (подробнее).

Читайте также: Наследие Уляны: 80 главных советов Супрун, как быть здоровым (статья от 19.09.19)