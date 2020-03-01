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Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 1 марта

Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 1 марта - Фото
01.03.2020, 19:00

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего - только важное

1. ТУРЦИЯ НАЧАЛА ОПЕРАЦИЮ "ВЕСЕННИЙ ЩИТ" В СИРИИ. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар объявил проведении операции Весенний щит на северо-западе Сирии. Заявлено об уничтожении двух сирийских самолетов Су-24 и военного аэродрома в Алеппо. По словам министра, нейтрализованы 2 212 военнослужащих сирийского режима (подробнее).

2. ГЛАВА ОП ЕРМАК ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ КРЕМЛЯ КОЗАКОМ. Во время встречи стороны обсудили вопросы взаимного освобождения пленных в формате "всех на всех", о котором договорились лидеры нормандской четверки во время встречи в Париже в декабре 2019 года. Ермак заявил о намерении провести следующий трек обмена в марте (подробнее).

3. ИЗ-ЗА ВСПЫШКИ КОРОНАВИРУСА ВОЗДУХ НАД КИТАЕМ СТАЛ ЧИЩЕ. Спутники мониторинга загрязнения NASA и Европейского космического агентства (ЕКА) обнаружили значительное снижение содержания диоксида азота (NO2) над Китаем. Отмечается, что есть свидетельства того, что изменение, по крайней мере, частично связано с замедлением экономического роста после вспышки коронавируса (подробнее).

4. В ШТАТЕ ВАШИНГТОН ВВЕЛИ ЧРЕЗВЫЧАЙНУЮ СИТУАЦИЮ. Власти американского штата Вашингтон первыми в стране ввели режим чрезвычайной ситуации из-за массового распространения коронавируса COVID-19. Режим ЧС даст возможность руководству штата запрашивать у федеральных властей дополнительные средства и привлекать к выполнению различных задач Нацгвардию страны (подробнее).

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