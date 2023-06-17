UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 17 июня

Цей матеріал також доступний українською
17.06.2023, 19:00
Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 17 июня - Фото
Каховская ГЭС (Фото: Maxar, опубликованы Схемами)

1. В Харьковской области ракета россиян попала в автомобиль, погибли волонтеры – фото. Российские оккупанты обстреляли Харьковскую область, их ракета попала в гражданский автомобиль, находившиеся в нем люди погибли на месте (подробнее).

2. "Ахиллесова пята". Причиной разрушения ГЭС мог быть подрыв прохода под водой – NYT. Инженеры считают, что глубоко внутри плотины была "ахиллесова пята". А поскольку дамба была построена в советское время, у Москвы была каждая страница инженерных чертежей (подробнее).

3. Дания заявила о готовности дать ВСУ F-16, если будет коалиция и согласие США. Министр обороны страны подчеркнул, что Дания не может сама пожертвовать боевые самолеты – для этого нужна коалиция стран, а также согласие Штатов (подробнее).

4. Байден говорит, что не будет облегчать Украине путь в НАТО. Когда Байдена спросили, упростит ли он барьеры для вступления Украины в НАТО, он "категорически ответил нет" (подробнее).

Читайте также тексты дня:

"Россияне устроили сафари и стреляли по лодкам". Что происходит на оккупированной части Херсонской области

На спутнике Сатурна Энцелада открыли фосфор – важный элемент жизни. Что это значит

Отпуск в Турции летом 2023 года. Как выбрать отель и актуальные цены

Спросили жителей закрытых ЖК, почему они выбирают жизнь за забором

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
главное за день
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 