Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 17 июня

1. В Харьковской области ракета россиян попала в автомобиль, погибли волонтеры – фото. Российские оккупанты обстреляли Харьковскую область, их ракета попала в гражданский автомобиль, находившиеся в нем люди погибли на месте (подробнее).

2. "Ахиллесова пята". Причиной разрушения ГЭС мог быть подрыв прохода под водой – NYT. Инженеры считают, что глубоко внутри плотины была "ахиллесова пята". А поскольку дамба была построена в советское время, у Москвы была каждая страница инженерных чертежей (подробнее).

3. Дания заявила о готовности дать ВСУ F-16, если будет коалиция и согласие США. Министр обороны страны подчеркнул, что Дания не может сама пожертвовать боевые самолеты – для этого нужна коалиция стран, а также согласие Штатов (подробнее).

4. Байден говорит, что не будет облегчать Украине путь в НАТО. Когда Байдена спросили, упростит ли он барьеры для вступления Украины в НАТО, он "категорически ответил нет" (подробнее).

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