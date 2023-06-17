Чотири головні новини України та світу на 19:00 17 червня

1. У Харківській області ракета росіян влучила в автомобіль, загинули волонтери – фото. Російські окупанти обстріляли Харківську область, їхня ракета влучила в цивільний автомобіль, люди, які в ньому перебували, загинули на місці (детальніше).

2. "Ахіллесова п'ята". Причиною руйнування ГЕС міг бути підрив проходу під водою – NYT. Інженери вважають, що глибоко всередині греблі була "ахіллесова п'ята". А оскільки гребля була побудована за радянських часів, Москва мала кожну сторінку інженерних креслень (детальніше).

3. Данія заявила про готовність дати ЗСУ F-16, якщо буде коаліція та згода США. Міністр оборони країни наголосив, що Данія не може сама пожертвувати бойові літаки – для цього потрібна коаліція країн, а також згода Штатів (детальніше).

4. Байден каже, що не буде полегшувати для України шлях до НАТО. Коли Байдена запитали, чи спростить він бар'єри для вступу України до НАТО, він "категорично відповів ні" (детальніше).

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