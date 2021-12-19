Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 19 декабря

1. ЛИТВА ГОТОВА ПЕРЕДАТЬ УКРАИНЕ ЛЕТАЛЬНОЕ ОРУЖИЕ. "Необходимо всячески поддержать Украину, и Литва готова к этому, в том числе передать Украине летальное оружие", – заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. (подробнее)

2. МИНИСТР ОБОРОНЫ ГЕРМАНИИ ЗА УЖЕСТОЧЕНИЕ САНКЦИЙ ПРОТИВ РФ. Необходимо разработать "жесткие санкции" против России на случай ее нового вторжения в Украину, санкции должны коснуться в частности президента РФ Владимира Путина и его окружения. Об этом заявила новый министр обороны Германии Кристина Ламбрехт. (подробнее)

3. В СЕНАТЕ США ДОГОВОРИЛИСЬ ГОЛОСОВАТЬ ПО САНКЦИЯМ ПРОТИВ СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2. В Сенате США договорились проголосовать в январе по законопроекту о санкциях против российско-немецкого газопровода Северный поток-2, как того добивался сенатор из республиканского меньшинства Тед Круз, сообщило Politico. (подробнее)

4. ПРЕЗИДЕНТ МАУ РАССКЗАЛ, ПОЧЕМУ ОСПОРИЛ СВОЕ УВОЛЬНЕНИЕ. Президент МАУ Евгений Дыхне обжаловал решение акционеров о своем увольнении, не советуясь с Игорем Коломойским, одним из совладельцев авиакомпании. (подробнее)

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Наталия Медведева

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