Четыре главных новости Украины и мира на 21:00 13 октября

Российский захватчик (Фото: ресурс окупантов)

1. Под Курском россияне могли расстрелять девять военных ВСУ. Лубинец отреагировал – фото . Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на возможный расстрел девяти украинских военных в Курской области. Он еще раз подчеркнул, что международное сообщество не должно закрывать на это глаза.

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2. В Феодосии догорел нефтяной терминал, уничтожены восемь цистерн – OSINT-аналитики. Во временно оккупированной Феодосии догорел морской нефтяной терминал, который ВСУ атаковали еще 7 октября. Спутниковое фото последствий опубликовали OSINT-аналитики в Telegram-канале "КиберБорошно".

3. "ТЦК – чмо и мрази". Гендиректор Steko Положай дважды обматерил военных – видео. В Днепре произошел инцидент с местным бизнесменом и главой компании по производству металлопластиковых окон Steko Сергеем Положаем. Он обматерил военного, проверявшего у него документы, о чем сам и сообщил на своей странице в Instagram.

4. На Кураховском направлении десантники отразили массированную российскую атаку – видео. В Донецкой области десантники Вооруженных Сил Украины отразили массированную российскую атаку и уничтожили почти 10 единиц техники. Об этом сообщила 79 отдельная десантно-штурмовая Таврическая бригада и опубликовала соответствующее видео.

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