Чотири головні новини України та світу на 21:00 13 жовтня

Російський загарбник (Фото: ресурс окупантів)

1.Під Курськом росіяни могли розстріляти дев'ять військових ЗСУ. Лубінець відреагував – фото. Уповноважений Верховної Ради з питань прав людини Дмитро Лубінець відреагував на можливий розстріл дев'ятьох українських військових у Курській області. Він вкотре підкреслив, що міжнародна спільнота не повинна закривати на це очі.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

2. У Феодосії догорів нафтовий термінал, знищено вісім цистерн – OSINT-аналітики. У тимчасово окупованій Феодосії догорів морський нафтовий термінал, який ЗСУ атакували ще 7 жовтня. Супутникове фото наслідків опублікували OSINT-аналітики у Telegram-каналі "КіберБорошно".

3. "ТЦК – чмо та мразі". Гендиректор Steko Положай двічі обматюкав військових – відео. У Дніпрі стався інцидент із місцевим бізнесменом і головою компанії з виробництва металопластикових вікон Steko Сергієм Положаєм. Він обматюкав військового, який перевіряв у нього документи, про що сам і повідомив на своїй сторінці в Instagram.

4. На Курахівському напрямку десантники відбили масовану російську атаку – відео. У Донецькій області десантники Збройних Сил України відбили масовану російську атаку й знищили майже 10 одиниць техніки. Про це повідомила 79 окрема десантно-штурмова Таврійська бригада й опублікувала відповідне відео.

Читайте також тексти дня:

Сабріна Карпентер, Чаппелл Роан та Чарлі XCX: хто ці нові "старі" попдіви

Що подивитись у кіно. Три новинки тижня