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Вечером Россия атаковала Харьковскую область шестью "шахедами": есть прилет по предприятию

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2023, 08:43
Вечером Россия атаковала Харьковскую область шестью
Shahed-136 (скриншот)

Вечером 13 ноября российские оккупанты направили шесть дронов-камикадзе на Харьковскую область, было попадание в Изюмском районе, возник пожар. Об этом заявил глава местной ОВА Олег Синегубов.

"Вчера вечером, около 22:00 враг нанес удар с помощью 6 дронов-камикадзе типа "Шахед" по Изюмскому району. В результате попадания повреждено гражданское предприятие, произошел пожар. Без пострадавших", – написал он.

Утром Воздушные силы отчитались, что сбили семь из девяти "шахедов", которыми Россия атаковала Украину в ночь на 14 ноября. Кроме того, атаковали и ракетами: баллистической "Искандер-М" и управляемой авиационной Х-35.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак заявлял, что один из беспилотников был сбит в небе над Павлоградским районом.

  • Вечером 12 ноября Россия ударила ракетами С-300 по Шевченковскому району Харькова. Зафиксировано попадание в землю возле одного из развлекательных комплексов, повреждены деревянные ворота.

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Милана Головань
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