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"Что дальше? Подушки?". Кличко отреагировал на решение Германии отправить Украине каски

Цей матеріал також доступний українською
27.01.2022, 00:17
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба мэра Киева)

Мэр Киева Виталий Кличко назвал "шуткой" решение правительства Германии на фоне угрозы полномасштабного вторжения России отправить Украине 5000 военных защитных касок. Об этом он сказал в комментарии немецкому изданию Bild.

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"Поведение правительства Германии просто лишило меня дара речи. Видимо, министр обороны не поняла, что мы имеем дело с прекрасно оснащенной российской армией, которая в любой момент может начать очередное вторжение в Украину. 5000 касок – это абсолютная шутка. Что Германия хочет отправить дальше в поддержку? Подушки?" – сказал Кличко.

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Вадим Ребрина
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Германия виталий кличко
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