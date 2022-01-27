"Что дальше? Подушки?". Кличко отреагировал на решение Германии отправить Украине каски

Мэр Киева Виталий Кличко назвал "шуткой" решение правительства Германии на фоне угрозы полномасштабного вторжения России отправить Украине 5000 военных защитных касок. Об этом он сказал в комментарии немецкому изданию Bild.

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"Поведение правительства Германии просто лишило меня дара речи. Видимо, министр обороны не поняла, что мы имеем дело с прекрасно оснащенной российской армией, которая в любой момент может начать очередное вторжение в Украину. 5000 касок – это абсолютная шутка. Что Германия хочет отправить дальше в поддержку? Подушки?" – сказал Кличко.

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Вадим Ребрина

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