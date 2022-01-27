"Что дальше? Подушки?". Кличко отреагировал на решение Германии отправить Украине каски
27.01.2022, 00:17
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба мэра Киева)
Мэр Киева Виталий Кличко назвал "шуткой" решение правительства Германии на фоне угрозы полномасштабного вторжения России отправить Украине 5000 военных защитных касок. Об этом он сказал в комментарии немецкому изданию Bild.
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"Поведение правительства Германии просто лишило меня дара речи. Видимо, министр обороны не поняла, что мы имеем дело с прекрасно оснащенной российской армией, которая в любой момент может начать очередное вторжение в Украину. 5000 касок – это абсолютная шутка. Что Германия хочет отправить дальше в поддержку? Подушки?" – сказал Кличко.
- 22 января министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что Берлин предоставит Украине военный полевой госпиталь за 5,3 млн евро.
- При этом давать Украине оружие для защиты от российской агрессии Германия последовательно отказывается и блокирует поставки Киеву вооружений через НАТО. Также в Германии призывают "осмотрительно" подходить к выбору санкций против России и "учитывать последствия". По данным Bloomberg, ФРГ настаивает не включать в пакет санкций ограничения для энергетического сектора.
- 21 января WSJ сообщил, что Германия не разрешает Эстонии поставить Украине оружие немецкого производства, которое есть у Таллина.
- МИД Украины выразил послу Германии глубокое разочарование по поводу позиции правительства Германии о непредоставлении Украине оборонного вооружения.
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