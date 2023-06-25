Что-то взорвалось во временно оккупированном Донецке – видео
25.06.2023, 17:14
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Во временно оккупированном россиянами Донецке произошел взрыв возле бизнес-центра "Акула". Видео взрыва публикуют местные паблики оккупантов.
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На видео, снятом на автомобильные регистраторы, хорошо виден столб дыма, вероятно, после взрыва, в непосредственной близости от здания бизнес-центра "Акула" в Донецке.
23 июня прогремели взрывы во временно оккупированных Геническе и Скадовске.
- 22 июня 2023 года были нанесены удары по двум мостам, соединяющим временно оккупированные Крым и Херсонскую область.
- В ОК "Юг" сообщили, что в результате этого будет подорвана логистика оккупантов.
- В Главном управлении разведки МО, комментируя удары по мостам, сказали, что "продолжение следует".
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