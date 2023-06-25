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Что-то взорвалось во временно оккупированном Донецке – видео

Цей матеріал також доступний українською
25.06.2023, 17:14
Что-то взорвалось во временно оккупированном Донецке – видео - Фото
Фото - скриншот

Во временно оккупированном россиянами Донецке произошел взрыв возле бизнес-центра "Акула". Видео взрыва публикуют местные паблики оккупантов.

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На видео, снятом на автомобильные регистраторы, хорошо виден столб дыма, вероятно, после взрыва, в непосредственной близости от здания бизнес-центра "Акула" в Донецке.   

23 июня прогремели взрывы во временно оккупированных Геническе и Скадовске.

Читайте также: Херсон 2.0. Как и зачем ВСУ начинают разрушать мосты в Крым

Сергей Бережной
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