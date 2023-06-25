Щось вибухнуло у тимчасово окупованому Донецьку – відео
25.06.2023, 17:14
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У тимчасово окупованому росіянами Донецьку стався вибух біля бізнес-центру "Акула". Відео вибуху оприлюднюють місцеві паблики окупантів.
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На відео, знятому на автомобільні реєстратори, добре видно стовп диму, ймовірно, після вибуху, поблизу будинку бізнес-центру "Акула" в Донецьку.
23 червня прогриміли вибухи вчасно окупованих Генічеську та Скадовську.
- 22 червня 2023 року було завдано ударів по двох мостах, що з'єднують тимчасово окуповані Крим та Херсонську область.
- У ОК "Південь" повідомили, що в результаті цього буде підірвано логістику окупантів.
- У Головному управлінні розвідки МО, коментуючи удари по мостах, сказали, що "продовження слідує".
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