Щось вибухнуло у тимчасово окупованому Донецьку – відео

У тимчасово окупованому росіянами Донецьку стався вибух біля бізнес-центру "Акула". Відео вибуху оприлюднюють місцеві паблики окупантів.

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На відео, знятому на автомобільні реєстратори, добре видно стовп диму, ймовірно, після вибуху, поблизу будинку бізнес-центру "Акула" в Донецьку.

23 червня прогриміли вибухи вчасно окупованих Генічеську та Скадовську.

22 червня 2023 року було завдано ударів по двох мостах, що з'єднують тимчасово окуповані Крим та Херсонську область.

У ОК "Південь" повідомили, що в результаті цього буде підірвано логістику окупантів.

У Головному управлінні розвідки МО, коментуючи удари по мостах, сказали, що "продовження слідує".

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