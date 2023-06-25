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Щось вибухнуло у тимчасово окупованому Донецьку – відео

Этот материал также доступен на русском
25.06.2023, 17:14
Щось вибухнуло у тимчасово окупованому Донецьку – відео - Фото
Фото - скріншот

У тимчасово окупованому росіянами Донецьку стався вибух біля бізнес-центру "Акула". Відео вибуху оприлюднюють місцеві паблики окупантів.

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На відео, знятому на автомобільні реєстратори, добре видно стовп диму, ймовірно, після вибуху, поблизу будинку бізнес-центру "Акула" в Донецьку.

23 червня прогриміли вибухи вчасно окупованих Генічеську та Скадовську.

Також читайте: Херсон 2.0. Як і навіщо ЗСУ починають руйнувати мости до Криму

Сергій Бережний
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