Чумак: Россия пыталась вернуть корабли как вещдоки по делу

Виктор Чумак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Россия пыталась вернуть украинские военные корабли, захваченные год назад, как вещественные доказательства по открытому в РФ уголовному делу. Об этом заявил заместитель генерального прокурора Виктор Чумак в интервью BBC.

По словам Чумака, Украина на это не согласилась, в итоге корабли были возвращены в рамках решения Международного трибунала ООН по морскому праву.

Поскольку корабли были приняты в очень плохом состоянии, будет открыто уголовное дело о разворовывании, заявил Чумак.

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