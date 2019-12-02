Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Чумак: Россия пыталась вернуть корабли как вещдоки по делу

Чумак: Россия пыталась вернуть корабли как вещдоки по делу - Фото
Виктор Чумак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
02.12.2019, 16:45

По словам замгенпрокурора, РФ была вынуждена вернуть украинские корабли в рамках решения трибунала ООН

Россия пыталась вернуть украинские военные корабли, захваченные год назад, как вещественные доказательства по открытому в РФ уголовному делу. Об этом заявил заместитель генерального прокурора Виктор Чумак в интервью BBC.

По словам Чумака, Украина на это не согласилась, в итоге корабли были возвращены в рамках решения Международного трибунала ООН по морскому праву.

Поскольку корабли были приняты в очень плохом состоянии, будет открыто уголовное дело о разворовывании, заявил Чумак.

Смотрите также: Что россияне сделали с украинскими кораблями: фоторепортаж

Напишите нам
Виктор Чумак корабли трибунал оон
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 