CNN: Байден перенес операцию по удалению раковых поражений кожи

Джо Байден (Фото: EPA)

Бывшему президенту США Джо Байдену недавно провели операцию по удалению раковых клеток на коже. Об этом CNN сообщил пресс-секретарь экс-руководителя Штатов.

По его словам, Байдену провели операцию по методу Мооса. Это процедура, во время которой тонкие слои кожи удаляются и исследуются под микроскопом, пока врач не увидит никаких признаков раковых клеток кожи.

Спикер не уточнил, когда прошла операция. В то же время в медиа распространялось видео, на котором Байден выходит из церкви в Делавэре с видимым шрамом на лбу.

Это не первая операция Байдена. В 2023 году ему удалили поражение из груди, позже оказавшееся положительным на базальноклеточную карциному.