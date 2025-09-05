CNN: Байден перенес операцию по удалению раковых поражений кожи
Бывшему президенту США Джо Байдену недавно провели операцию по удалению раковых клеток на коже. Об этом CNN сообщил пресс-секретарь экс-руководителя Штатов.
По его словам, Байдену провели операцию по методу Мооса. Это процедура, во время которой тонкие слои кожи удаляются и исследуются под микроскопом, пока врач не увидит никаких признаков раковых клеток кожи.
Спикер не уточнил, когда прошла операция. В то же время в медиа распространялось видео, на котором Байден выходит из церкви в Делавэре с видимым шрамом на лбу.
Это не первая операция Байдена. В 2023 году ему удалили поражение из груди, позже оказавшееся положительным на базальноклеточную карциному.
- 18 мая NYT сообщила, что Байдену поставили диагноз "агрессивной формы рака простаты" после того, как врачи обнаружили "небольшой узел", требующий "дальнейшей оценки".
- 19 мая 46-й президент США поблагодарил людей за поддержку.
- 21 мая представитель Байдена отрицал сокрытие онкологии во время его президентства.
Комментарии (0)