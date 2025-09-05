CNN: Байден переніс операцію з видалення ракових уражень шкіри

Джо Байден (Фото: EPA)

Колишньому президенту США Джо Байдену нещодавно провели операцію з видалення ракових клітин зі шкіри. Про це CNN повідомив речник екскерівника Штатів.

За його словами, Байдену провели операцію за методом Мооса. Це процедура, під час якої тонкі шари шкіри видаляються та досліджуються під мікроскопом, доки лікар не побачить жодних ознак ракових клітин шкіри.

Речник не уточнив, коли відбулася операція. Водночас у медіа поширювалося відео, на якому Байден виходить із церкви в Делавері з видимим шрамом на чолі.

Це не перша операція Байдена. У 2023 році йому видалили ураження з грудей, що пізніше виявилося позитивним на базальноклітинну карциному.