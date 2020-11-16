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COVID-19. Кулеба назвал условие закрытия границ Украины

16.11.2020, 11:23
COVID-19. Кулеба назвал условие закрытия границ Украины - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба МИД)

По словам главы МИД, в ближайшие дни вопрос закрытия границ Украины в Кабмине не будут рассматривать

Если в Украине введут жесткий карантин, то власти будут рассматривать вопрос закрытия границ в связи с ростом количества заболевших COVID-19. Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

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"Если будет введен полный локдаун – очевидно, что будет рассматриваться такая мера как закрытие границ. Но с введением карантина выходного дня удалось избежать опции полного локдауна. Поэтому в ближайшее время я не ожидаю рассмотрения данного вопроса на заседании Кабмина", – подчеркнул Кулеба.

Вчера, 15 ноября, в Украине выявили 9832 новых инфицированных/заболевших коронавирусной инфекцией (10 681 днем ранее).

Арина Толина
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МИД дмитрий кулеба закрытие границ полный локдаун

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