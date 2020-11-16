COVID-19. Кулеба назвал условие закрытия границ Украины

По словам главы МИД, в ближайшие дни вопрос закрытия границ Украины в Кабмине не будут рассматривать

Если в Украине введут жесткий карантин, то власти будут рассматривать вопрос закрытия границ в связи с ростом количества заболевших COVID-19. Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

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"Если будет введен полный локдаун – очевидно, что будет рассматриваться такая мера как закрытие границ. Но с введением карантина выходного дня удалось избежать опции полного локдауна. Поэтому в ближайшее время я не ожидаю рассмотрения данного вопроса на заседании Кабмина", – подчеркнул Кулеба.



Вчера, 15 ноября, в Украине выявили 9832 новых инфицированных/заболевших коронавирусной инфекцией (10 681 днем ранее).

11 ноября Кабмин принял решение ввести карантин выходного дня.

Идею карантина выходного дня критиковал министр культуры Александр Ткаченко. Он говорил, что это может привести последствиям для сферы культуры и креативных индустрий

Прошедший уик-энд – первый, где был введен так называемый карантин выходного дня.

Арина Толина

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