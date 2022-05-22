Дальнобойные гаубицы М777 для Украины погружены в самолет. Пентагон показал фото

Американские военные погрузили в самолет дальнобойные гаубицы М777, которые будут поставлены Украине для войны с Россией. Об этом сообщает Пентагон в Twitter.

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"Летчики обеспечивают транспортировку 155-мм буксируемых гаубиц M777 в рамках помощи США в обеспечении безопасности Украины", – говорится в сообщении.

На кадрах видно две гаубицы, погруженные в военно-транспортный самолет.

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Гаубицы M777 имеют натовский калибр 155-мм и могут стрелять специальными боеприпасами на 30+ км. 14 мая в Пентагоне сообщили, что поставили в Украину уже 89 таких дальнобойных орудий. 19 мая США анонсировали передачу Украине еще 18 гаубиц 155-мм в рамках дополнительной военной помощи на $100 млн.

Украинские военные используют их как в учениях, так и в бою против российских оккупантов. Есть видео со стрельбой из М777 на востоке Украины и уничтожением из этой гаубицы российской самоходной артиллерийской установки "Акация".

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Марк Сировой

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