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Дальнобойные гаубицы М777 для Украины погружены в самолет. Пентагон показал фото

Цей матеріал також доступний українською
22.05.2022, 06:41
Дальнобойные гаубицы М777 для Украины погружены в самолет. Пентагон показал фото - Фото
Гаубица М777 (фото - DOD)

Американские военные погрузили в самолет дальнобойные гаубицы М777, которые будут поставлены Украине для войны с Россией. Об этом сообщает Пентагон в Twitter.

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"Летчики обеспечивают транспортировку 155-мм буксируемых гаубиц M777 в рамках помощи США в обеспечении безопасности Украины", – говорится в сообщении.

На кадрах видно две гаубицы, погруженные в военно-транспортный самолет.

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Дальнобойные гаубицы М777 для Украины погружены в самолет. Пентагон показал фото

Дальнобойные гаубицы М777 для Украины погружены в самолет. Пентагон показал фото

Гаубицы M777 имеют натовский калибр 155-мм и могут стрелять специальными боеприпасами на 30+ км. 14 мая в Пентагоне сообщили, что поставили в Украину уже 89 таких дальнобойных орудий. 19 мая США анонсировали передачу Украине еще 18 гаубиц 155-мм в рамках дополнительной военной помощи на $100 млн.

Украинские военные используют их как в учениях, так и в бою против российских оккупантов. Есть видео со стрельбой из М777 на востоке Украины и уничтожением из этой гаубицы российской самоходной артиллерийской установки "Акация".

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Марк Сировой
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пентагон ВСУ артиллерия гаубицы М777
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