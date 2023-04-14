Данилов: Крым – это Украина, для его освобождения мы применим любое незапрещенное оружие

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, что Украина будет использовать любое незапрещенное международными законами вооружение для освобождения временно оккупированного Крыма. Об этом Данилов написал в Twitter.

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"Крым – территория Украины, и мы будем испытывать и использовать там любое не запрещенное международными законами вооружение, которое поможет освободить наши территории", – заявил секретарь СНБО.

Вчера Данилов не исключил, что причиной периодических взрывов в Крыму могут быть испытания Украиной новейших образцов вооружения.

По данным WP, оккупанты в Крыму построили сеть траншей и заграждений, кое-где длиной в 900 метров.

В Крыму и Севастополе парады и шествия на 9 мая не будут проводиться "из соображений безопасности".

Зеленский заявил, что Крым будет освобожден от российских оккупантов, поэтому нет альтернативы не только для Украины, но и для всего мира.

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Наталія Медведєва

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