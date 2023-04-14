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Данилов: Крым – это Украина, для его освобождения мы применим любое незапрещенное оружие

Цей матеріал також доступний українською
14.04.2023, 15:31
Данилов: Крым – это Украина, для его освобождения мы применим любое незапрещенное оружие - Фото
Алексей Данилов (Фото: СНБО)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, что Украина будет использовать любое незапрещенное международными законами вооружение для освобождения временно оккупированного Крыма. Об этом Данилов написал в Twitter.

"Крым – территория Украины, и мы будем испытывать и использовать там любое не запрещенное международными законами вооружение, которое поможет освободить наши территории", – заявил секретарь СНБО.

Вчера Данилов не исключил, что причиной периодических взрывов в Крыму могут быть испытания Украиной новейших образцов вооружения.

Читайте также: Данилов: Поставка оружия в Украину идет, но есть определенные задержки

Наталія Медведєва
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война Крым деоккупация Алексей Данилов
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