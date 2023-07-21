Данилов: Наш военпром уже производит оборудование для защиты портов, скоро будет
Украинский военно-промышленный комплекс уже производит оборудование для защиты портов, скоро порты будут более защищены. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона.
По словам Данилова, на предыдущей Ставке верховного главнокомандующего основным вопросом была защита портовой инфраструктуры и зерновых терминалов.
"К большому сожалению, не хватает средств поражения противовоздушной обороне именно по некоторым видам вооружений, которыми пользуется РФ", – рассказал секретарь СНБО.
По его словам, сегодня работают все возможные контакты для того, чтобы ускорить поставки самой необходимой западной техники.
"Но я хочу отметить, что мы и самостоятельно разрабатываем. Сейчас уже есть понимание в системах защиты. Наш военно-промышленный комплекс производит уже подобную защиту. И в ближайшее время, я думаю, что это будет усилено. Но это не гарантирует на 100 процентов от тех атак, которые осуществляет сейчас Российская Федерация", – сообщил Данилов.
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- Последние четыре дня российские оккупанты массированно обстреливают Одессу и другие украинские города. 18 июля враг запустил шесть "Калибров" и 36 ударных дронов Shahed-136. В порту Черноморска было уничтожено 60 000 тонн зерна.
- 19 июля – 16 "Калибров", восемь ракет Х-22, шесть ракет "Оникс", одну Х-95 и 32 "шахеда".
- 20 июля россияне атаковали Украину семью "Ониксами", четырьмя Х-22, тремя "Калибрами", пятью ракетами "Искандер-К" и 19 иранскими дронами.
- 21 июля на рассвете Россия запустила "Калибры" по агропредприятию в Одесской области, сгорело 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя.
- Днем 21 июля Россия ударила ракетами "Оникс" южнее Одессы, зафиксировано до четырех прилетов.
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