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Данилов: Наш военпром уже производит оборудование для защиты портов, скоро будет

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2023, 12:49
Данилов: Наш военпром уже производит оборудование для защиты портов, скоро будет - Фото
Алексей Данилов (Фото: ОП)

Украинский военно-промышленный комплекс уже производит оборудование для защиты портов, скоро порты будут более защищены. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона.

По словам Данилова, на предыдущей Ставке верховного главнокомандующего основным вопросом была защита портовой инфраструктуры и зерновых терминалов.

"К большому сожалению, не хватает средств поражения противовоздушной обороне именно по некоторым видам вооружений, которыми пользуется РФ", – рассказал секретарь СНБО.

По его словам, сегодня работают все возможные контакты для того, чтобы ускорить поставки самой необходимой западной техники.

"Но я хочу отметить, что мы и самостоятельно разрабатываем. Сейчас уже есть понимание в системах защиты. Наш военно-промышленный комплекс производит уже подобную защиту. И в ближайшее время, я думаю, что это будет усилено. Но это не гарантирует на 100 процентов от тех атак, которые осуществляет сейчас Российская Федерация", – сообщил Данилов.

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  • Последние четыре дня российские оккупанты массированно обстреливают Одессу и другие украинские города. 18 июля враг запустил шесть "Калибров" и 36 ударных дронов Shahed-136. В порту Черноморска было уничтожено 60 000 тонн зерна.
  • 19 июля – 16 "Калибров", восемь ракет Х-22, шесть ракет "Оникс", одну Х-95 и 32 "шахеда".
  • 20 июля россияне атаковали Украину семью "Ониксами", четырьмя Х-22, тремя "Калибрами", пятью ракетами "Искандер-К" и 19 иранскими дронами.
  • 21 июля на рассвете Россия запустила "Калибры" по агропредприятию в Одесской области, сгорело 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя.
  • Днем 21 июля Россия ударила ракетами "Оникс" южнее Одессы, зафиксировано до четырех прилетов.

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Наталья Медведева
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