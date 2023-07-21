Данилов: Наш военпром уже производит оборудование для защиты портов, скоро будет

Украинский военно-промышленный комплекс уже производит оборудование для защиты портов, скоро порты будут более защищены. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона.

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По словам Данилова, на предыдущей Ставке верховного главнокомандующего основным вопросом была защита портовой инфраструктуры и зерновых терминалов.

"К большому сожалению, не хватает средств поражения противовоздушной обороне именно по некоторым видам вооружений, которыми пользуется РФ", – рассказал секретарь СНБО.

По его словам, сегодня работают все возможные контакты для того, чтобы ускорить поставки самой необходимой западной техники.

"Но я хочу отметить, что мы и самостоятельно разрабатываем. Сейчас уже есть понимание в системах защиты. Наш военно-промышленный комплекс производит уже подобную защиту. И в ближайшее время, я думаю, что это будет усилено. Но это не гарантирует на 100 процентов от тех атак, которые осуществляет сейчас Российская Федерация", – сообщил Данилов.

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