Данілов: Наш військпром уже виготовляє обладнання для захисту портів, скоро буде
Український військово-промисловий комплекс вже виробляє обладнання для захисту портів, скоро порти будуть більш захищеними. Про це розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у етері телемарафону.
За словами Данілова, на минулій Ставці верховного головнокомандувача основним питанням був захист портової інфраструктури та зернових терміналів.
"На превеликий жаль, не вистачає засобів ураження протиповітряній обороні саме з деяких видів озброєнь, якими користується РФ", – розповів секретар РНБО.
За його словами, сьогодні працюють усі можливі контакти для того, щоб прискорити постачання найнеобхіднішої західної техніки.
"Але я хочу зауважити, що ми й самостійно розробляємо. Зараз вже є розуміння в системах захисту. Наш військово-промисловий комплекс виробляє вже такий захист. І найближчим часом, я думаю, що це буде посилено. Але це не гарантує на 100 відсотків від тих атак, які робить зараз Російська Федерація", – повідомив Данілов.
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- Останні чотири дні російські окупанти масово обстрілюють Одесу та інші українські міста. 18 липня ворог запустив шість "Калібрів" та 36 ударних дронів Shahed-136. У порту Чорноморська було знищено 60 000 тонн зерна.
- 19 липня – 16 "Калібрів", вісім ракет Х-22, шість ракет "Онікс", одну Х-95 і 32 "шахеди".
- 20 липня росіяни атакували Україну сімома "Оніксами", чотирма Х-22, трьома "Калібрами", п'ятьма ракетами "Іскандер-К" та 19 іранськими дронами.
- 21 липня на світанку Росія запустила "Калібри" по агропідприємству на Одещині, згоріло 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю.
- Вдень 21 липня Росія вдарила ракетами "Онікс" на південь від Одеси, зафіксовано до чотирьох прильотів.
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