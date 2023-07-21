Данілов: Наш військпром уже виготовляє обладнання для захисту портів, скоро буде

Український військово-промисловий комплекс вже виробляє обладнання для захисту портів, скоро порти будуть більш захищеними. Про це розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у етері телемарафону.

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За словами Данілова, на минулій Ставці верховного головнокомандувача основним питанням був захист портової інфраструктури та зернових терміналів.

"На превеликий жаль, не вистачає засобів ураження протиповітряній обороні саме з деяких видів озброєнь, якими користується РФ", – розповів секретар РНБО.

За його словами, сьогодні працюють усі можливі контакти для того, щоб прискорити постачання найнеобхіднішої західної техніки.

"Але я хочу зауважити, що ми й самостійно розробляємо. Зараз вже є розуміння в системах захисту. Наш військово-промисловий комплекс виробляє вже такий захист. І найближчим часом, я думаю, що це буде посилено. Але це не гарантує на 100 відсотків від тих атак, які робить зараз Російська Федерація", – повідомив Данілов.

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