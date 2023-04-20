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Данилов о военной помощи: Нужен переход от баланса на поле боя к преимуществу Украины

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2023, 15:19
Данилов о военной помощи: Нужен переход от баланса на поле боя к преимуществу Украины - Фото
Алексей Данилов (Фото: скриншот с видео)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украине нужно преимущество над россиянами на поле боя, а не баланс. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, следующий необходимый этап в отношениях с союзниками — это переход от стадии обеспечения военного баланса до преимущества Украины на поле боя. 

Он отметил, что Вооруженные Силы Украины должны превосходить российскую армию. 

"Процесс сложен, но мы уверенно двигаемся в нужном направлении", — заявил Данилов.

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Дмитро Гриниченко
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