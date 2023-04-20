Данилов о военной помощи: Нужен переход от баланса на поле боя к преимуществу Украины

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украине нужно преимущество над россиянами на поле боя, а не баланс. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, следующий необходимый этап в отношениях с союзниками — это переход от стадии обеспечения военного баланса до преимущества Украины на поле боя.

Он отметил, что Вооруженные Силы Украины должны превосходить российскую армию.

"Процесс сложен, но мы уверенно двигаемся в нужном направлении", — заявил Данилов.

12 апреля глава Пентагона заявил, что у Украины есть отличный план наступления. ВСУ имеют возможности для успеха.

16 апреля Данилов заявил, что окончательное решение о контрнаступлении будет принято военным командованием с учетом всех обстоятельств, которые будут на то время.

Данилов: У нас будет достаточно оружия, чтобы обуздать Россию.

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Дмитро Гриниченко

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