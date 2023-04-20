Данилов о военной помощи: Нужен переход от баланса на поле боя к преимуществу Украины
20.04.2023, 15:19
Алексей Данилов (Фото: скриншот с видео)
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украине нужно преимущество над россиянами на поле боя, а не баланс. Об этом он написал в Twitter.
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По его словам, следующий необходимый этап в отношениях с союзниками — это переход от стадии обеспечения военного баланса до преимущества Украины на поле боя.
Он отметил, что Вооруженные Силы Украины должны превосходить российскую армию.
"Процесс сложен, но мы уверенно двигаемся в нужном направлении", — заявил Данилов.
- 12 апреля глава Пентагона заявил, что у Украины есть отличный план наступления. ВСУ имеют возможности для успеха.
- 16 апреля Данилов заявил, что окончательное решение о контрнаступлении будет принято военным командованием с учетом всех обстоятельств, которые будут на то время.
- Данилов: У нас будет достаточно оружия, чтобы обуздать Россию.
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