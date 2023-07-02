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Данилов: Запад все еще думает, что Россия не развалится, но это напрасные надежды

Цей матеріал також доступний українською
02.07.2023, 21:15
Данилов: Запад все еще думает, что Россия не развалится, но это напрасные надежды - Фото
Алексей Данилов (Фото - Офис президента)

Запад должен осознать, что Россия уже не является цельным государством, и что нет такой силы, которая могла бы спасти ее от развала. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью немецкому Bild.

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Данилов считает, что "Российская империя уже фактически рухнула". 

Он сказал, что во время попытки вооруженного мятежа террористов группировки Вагнера Украина "анализировала, как ей (попытке мятежа. – Ред) сопротивляются в регионах России".

"У нас есть анализ того, как регионы реагировали на мятеж Пригожина. Могу вам сказать, что на основе этих анализов можно составить картину того, какой будет Россия после развала", — сказал Данилов.

По его мнению, Кремль "не в состоянии контролировать такую ​​большую территорию, у него нет таких ресурсов". Даже российские вооруженные силы не могут спасти целостность империи Владимира Путина, так как "второй армии мира" просто не существует".

Вечером 23 июня 2023 года главарь "вагнеровцев" объявил "поход" на Москву. Вечером следующего дня он договорился с властями РФ и отвел войска. Пресс-секретарь российского диктатора сообщил, что Пригожин уедет в Беларусь.

Сергей Бережной
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Алексей Даниловинтервьюразвал россиивооруженный мятежевгений пригожин
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