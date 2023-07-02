Данілов: Захід все ще думає, що Росія не розвалиться, але це марні сподівання

Захід має усвідомити, що Росія вже не є цілісною державою, і що немає такої сили, яка б могла врятувати її від розвалу. Про це сказав секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в інтерв'ю німецькому Bild.

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Данілов вважає, що "Російська імперія вже фактично розвалилася".

Він сказав, що під час спроби збройного заколоту терористів угруповання Вагнера Україна "аналізувала, як їй (спробі заколоту. – Ред.) опираються в регіонах Росії".

"У нас є аналіз того, як регіони реагували на заколот Пригожина. Можу вам сказати, що на основі цих аналізів можна скласти картину того, якою буде Росія після розвалу", – сказав Данілов.

На його думку, Кремль "не в змозі контролювати таку велику територію, у нього немає таких ресурсів". Навіть російські збройні сили не можуть врятувати цілісність імперії Володимира Путіна, оскільки "другої армії світу" просто не існує".

Увечері 23 червня 2023 року ватажок "вагнерівців" оголосив "похід" на Москву. Увечері наступного дня він домовився з владою РФ та відвів війська. Прессекретар російського диктатора повідомив, що Пригожин поїде до Білорусі.

24 червня секретар РНБО заявив, що процес саморуйнування Росії розпочався.

25 червня Данілов написав, що "похід на Москву", який розпочав ватажок терористичного угруповання Вагнера Євген Пригожин, – це перша частина плану частини російських еліт, спрямованого на демонтаж путінської системи.

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