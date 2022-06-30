Данилов заявил, что остров Змеиный будет "или украинским, или безлюдным"
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал освобождение острова Змеиный от российских оккупантов. Об этом он написал в Twitter.
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"Змеиный — или украинский, или безлюдный, пока что", — заявил Данилов, вероятно, намекнув, что украинские войска могут вернуться на остров через какое-то время.
Напомним: в украинском оперативном командовании "Юг" сообщили ранее, что ВСУ ночью нанесли ракетные и артиллерийские удары по острову, после чего россияне в спешке эвакуировались. В Минобороны РФ заявили, что "в качестве шага доброй воли завершили выполнение задач" на Змеином и вывели с острова гарнизон.
- Змеиный оккупировали с первых дней полномасштабного вторжения. Россияне разворачивали там в частности системы ПВО.
- ВСУ систематически наносили удары по гарнизону на острове. А недавно получили и противокорабельные ракеты Harpoon, которыми в частности потопили корабль снабжения острова.
- Украинские военные также теперь владеют РСЗО HIMARS, которые способны добивать до острова. Однако точно неизвестно – использовались ли они для освобождения Змеиного.
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