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Данилов заявил, что остров Змеиный будет "или украинским, или безлюдным"

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2022, 14:49
Данилов заявил, что остров Змеиный будет
Алексей Данилов (Фото: скриншот с видео)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал освобождение острова Змеиный от российских оккупантов. Об этом он написал в Twitter.

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"Змеиный — или украинский, или безлюдный, пока что", — заявил Данилов, вероятно, намекнув, что украинские войска могут вернуться на остров через какое-то время. 

Напомним: в украинском оперативном командовании "Юг" сообщили ранее, что ВСУ ночью нанесли ракетные и артиллерийские удары по острову, после чего россияне в спешке эвакуировались. В Минобороны РФ заявили, что "в качестве шага доброй воли завершили выполнение задач" на Змеином и вывели с острова гарнизон.

  • Украинские военные также теперь владеют РСЗО HIMARS, которые способны добивать до острова. Однако точно неизвестно – использовались ли они для освобождения Змеиного.

Смотрите также: "Оккупанты не выдержали". Залужный показал удары ВСУ по острову Змеиный — видео 

Дмитрий Гриниченко
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война черное море Алексей Данилов остров змеиный
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