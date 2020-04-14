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Дело Черновол. В ГБР утверждают – они вне политики, а экс-нардеп манипулирует

Дело Черновол. В ГБР утверждают – они вне политики, а экс-нардеп манипулирует - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
14.04.2020, 12:28

В Госбюро расследований опровергли информацию, озвученную бывшей депутаткой, и заявили об "аполитичности в делах Майдана"

В Госбюро расследований выступили с заявлением по "делу Черновол": ведомство настаивает на аполитичности процесса и опровергает информацию, которую распространяет экс-нардеп Татьяна Черновол. Заявление разместила пресс-служба ГБР.

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В Госбюро сообщили, что Черновол не подозревается и не обвиняется в организации или участии в массовых протестах, а данные, озвученные самой фигуранткой по поводу вменяемых ей статей Уголовного кодекса, "не является достоверной". Кроме того, обвинение не обращалось в суд по поводу заключения экс-нардепа под стражу, а без разрешения следственного судьи сделать это невозможно, говорится в заявлении. На сегодняшний день Татьяне Черновол объявлено о подозрении в причастности к поджогу офиса Партии регионов в 2014 году.

В ГБР утверждают, что "остаются вне политики в вопросах дел Майдана". В ведомстве уточнили, что с момента создания отдела по расследованию этих дел он подчиняется и.о. директора ГБР Соколову, тогда как отдельные решения принимались другими лицами, не имеющим отношения к органам досудебного расследования.

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Дарья Мостовая
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