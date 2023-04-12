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"Дело чести". Данилов уверен: спецорганы найдут палачей украинского военного

Цей матеріал також доступний українською
12.04.2023, 19:57
Алексей Данилов (Фото - СНБО)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов уверен, что россияне, обезглавившие украинского военнослужащего и снявшие это на видео, будут найдены. Об этом он сказал в эфире телемарафона, отметив, что для украинских спецорганов это дело чести.

Данилова спросили: "отрезвит" ли это видео западных партнеров Украины и поймут ли они, что трибунал для российских военных преступников нужен "не через полгода, а завтра".

"Ну, не завтра, а это нужно было делать вчера <…> Наши спецорганы четко понимают, что им нужно в таком случае делать. Более того, для них это дело чести – найти этих людей. Я более чем уверен, что это обязательно будет сделано, потому что это простить нельзя", – сказал Данилов.

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СПРАВКА. 11 апреля 2023 года в Сети появилось видео, на котором мужчины с признаками принадлежности к российским оккупантам отрезают голову живому человеку в форме с украинскими отличиями, а затем демонстрируют на камеру бронежилет с изображением украинского герба на шевроне. Судя по месту, где снят ролик, он архивный: там зеленые деревья и кустарники, оккупанты и казненный сравнительно легко одеты.
  • СБУ расследует казнь украинского военного. В Минобороны заявили, что видео изучают покадрово, чтобы идентифицировать оккупантов и бойца, которого убили.
  • В ГУР заявили, что одной из целей публикации этого видео Россией является попытка запугать российских военных, которые в марте подали 3000 заявлений на сдачу в плен украинскому проекту "Хочу жить".
  • В ООН заявили, что "возмущены особо ужасающими видео, размещенными в социальных сетях 11 апреля" и что это не единственный случай.
  • Кулеба призвал "гнать прочь" РФ из ООН и подчеркнул, что убивает и отрезает головы не Путин лично, а "простая российская гниль".

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Оксана Житнюк
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война казнь Алексей Данилов
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