Дело Гандзюк: Мангера отстранили от должности

Владислав Мангер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Шевченковский суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры об отстранении подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк Владислава Мангера с должности председателя Херсонского облсовета. Согласно решению суда, он отстранен на месяц - до 6 апреля 2019 года, сообщает Громадське.

Прокуратура просила отстранения на два месяца, подчеркивая, что Мангер оможет существлять давление на действующих и потенциальных свидетелей по делу, в частности, работников Херсонского областного совета, и уничтожить доказательства.

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Адвокаты Мангера утверждали, что прокуратура не имеет достаточного количества доказательств его причастности к убийству Гандзюк. Сам подозреваемый отметил, что дело является политически мотивированным, а свидетелей.

Решение суда может быть обжаловано. Адвокаты Мангера уже заявили, что будут подавать апелляцию.

4 марта Шевченковский райсуд Киева отказался продлить меру пресечения для Мангера.

15 февраля Шевченковский райсуд Киева принял решение арестовать Мангера с правом внесения залога. В тот же день залог был внесен, и подозреваемого освободили, надев на него электронный браслет. 19 февраля ГПУ подала апелляцию на решение суда об избрании меры Мангеру. Генпрокурор Юрий Луценко тогда заявил, что рассчитывает на арест Мангера без права залога на сегодняшнем заседании суда.

11 февраля ГПУ сообщила Мангеру о подозрении в заказе убийства. 13 февраля он внезапно заявил, что это убийство заказал генерал СБУ Даниил Доценко. В ведомстве назвали обвинения "абсурдными" и "клеветой".