Дело о создании ЧВК. Экс-депутат Семенченко до сих пор в больнице – адвокат

Бывший народный депутат Семен Семенченко, которого госпитализировали на второй день после ареста по делу о создании частной военной компании, до сих пор находится в больнице. Об этом Укринформу сообщил его адвокат Владислав Добош.

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"Мой клиент до сих пор находится в больнице. Сейчас он проходит обследование", – сказал Добош.

Адвокат отметил, что конвой больше не препятствовал его посещением клиента.

24 марта СБУ заявила, что Семенченко и внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко были одними из организаторов ЧВК и создателями схемы поставок оружия. Было проведено около 80 обысков, изъято оружие и боеприпасы. Семенченко, Шевченко и другим людям сообщили о подозрении.

26 марта суд избрал Шевченко меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Сегодня он заплатил залог и вышел на свободу.

В тот же день Семенченко заявил: "Не собираюсь заворачиваться в пледик, ехать за границу или прятаться от следствия".

Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста без альтернативы залога.

27 марта его адвокат сообщил, что Семенченко доставили из СИЗО в больницу для обследования. Защитник также заявил, что конвой не дает ему увидеться с подзащитным.

Вадим Ребрина

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