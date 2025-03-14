Дело Тандыра: ГБР проводит обыски у замглавы Высшей квалификационной комиссии судей

Обыск (Фото: ГБР)

Сотрудники Государственного бюро расследований в пятницу, 14 марта, проводят обыски по месту жительства заместителя главы Высшей квалификационной комиссии судей Украины о предоставлении ложных показаний в пользу бывшего судьи Макаровского районного суда, которому инкриминируют смертельное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Правоохранители не называют имени экс-судьи, но, судя по обнародованной информации, речь идет об Алексее Тандыре, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил военнослужащего Национальной гвардии Украины. Военный от полученных ран умер.

Обыски проводятся с целью выявления доказательств, которые могут свидетельствовать о преднамеренном предоставлении ложных показаний в пользу экс-судии Макаровского райсуда.

Установлено, что заместитель главы ВККС находится в дружеских отношениях с экс-судьей. По предварительным данным, он во время допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве по подозрению экс-судьи в совершении ДТП, в результате которого погиб нацгвардеец, мог дать заведомо ложные показания, в сочетании с искусственным созданием доказательств защиты.

Накануне сотрудники ГБР также провели обыски по месту работы заместителя главы ВККС.

Досудебное расследование осуществляется по статье о введении в заблуждение суда или иного уполномоченного органа. За это предусмотрено до пяти лет лишения свободы.

ГБР напомнило, что обвинительный акт в производстве о смертельной аварии в отношении Тандыра передан в суд.

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

26 мая 2023-го в Киеве глава Макаровского районного суда Алексей Тандыр сбил насмерть 23-летнего бойца НГУ на блокпосте.

Тандыра задержали по специальной статье, позволяющей задерживать судью без согласия Высшего совета правосудия. Впоследствии ВСП разрешила содержание под стражей Тандыра.

У судьи принудительно взяли биологические образцы. Впоследствии в ГБР заявили, что Тандыр был пьян во время ДТП. В то же время, он пытался исказить содержание биологических образцов, поскольку хотел скрыть состояние алкогольного опьянения.