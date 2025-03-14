Справа Тандира: ДБР проводить обшуки у заступника глави Вищої кваліфікаційної комісії суддів

Обшук (Фото: ДБР)

Працівники Державного бюро розслідувань у п’ятницю, 14 березня, проводять обшуки за місцем проживання заступника голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо надання неправдивих показань на користь колишнього судді Макарівського районного суду, якому інкримінують смертельну ДТП. Про це повідомила пресслужба ДБР.

Правоохоронці не називають імені екссудді, але, судячи з оприлюдненої інформації, йдеться про Олексія Тандира, який, перебуваючи у стані алкогольного спʼяніння, збив військовослужбовця Національної гвардії України. Військовий від отриманих поранень помер.

Обшуки проводяться з метою виявлення доказів, які можуть свідчити про умисне надання неправдивих показань на користь екссудді Макарівського райсуду.

Встановлено, що заступник голови ВККС перебуває у дружніх стосунках з екссуддею. За попередніми даними, він під час допиту як свідка у кримінальному провадженні за підозрою екссудді у вчиненні ДТП, унаслідок якої загинув нацгвардієць, міг надати свідомо неправдиві показання, поєднанні зі штучним створенням доказів захисту.

Напередодні працівники ДБР також провели обшуки за місцем роботи заступника голови ВККС.

Досудове розслідування здійснюється за статтею про введення в оману суду або іншого уповноваженого органу. За це передбачено до п’яти років позбавлення волі.

ДБР нагадало, що обвинувальний акт у провадженні про смертельну аварію відносно Тандира передано до суду.

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

26 травня 2023-го у Києві голова Макарівського районного суду Олексій Тандир збив на смерть 23-річного бійця НГУ на блокпості.

Тандира затримали за спеціальною статтею, що дає змогу затримувати суддю без згоди Вищої ради правосуддя. Згодом ВРП дозволила утримання під вартою Тандира.

У судді примусово взяли біологічні зразки. Згодом у ДБР заявили, що Тандир був п'яним під час ДТП. Водночас він намагався спотворити вміст біологічних зразків, оскільки хотів приховати стан алкогольного сп'яніння.