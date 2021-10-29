"День придет". Еврочиновник уверен – исполнителей и зачинщиков войны на Донбассе накажут
Пример Косово показывает, что совершающие военные преступления на Донбассе и те, кто ими управляет, все равно понесут ответственность за содеянное, даже если на это уйдут годы и десятилетия. Так считает спецпредставитель ЕС по правам человека Имон Гилмор, пишет РБК-Украина.
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Экс-вице-премьер и бывший глава МИД Ирландии сообщил, что ознакомлен "с шокирующими свидетельствами", что делают с похищенными в ОРДЛО людьми.
"Тюрьма "Изоляция"... является настоящим адом. <...> Те, кто ответственны за эти места несвободы... за пытки, в один день могут столкнуться с ответственностью. Не только те, кто сам занимался пытками, но и те, кто отдавал приказы, кто ответственен за управление теми территориями", – заявил он, добавив, что "иногда это занимает долгое время".
По мнению Гилмора, в 21 веке совершающим такие преступления тяжелее избежать ответственности из-за развития технологий и возможности сохранить/найти улики за счет новых методов криминалистики.
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"Да, – ответил дипломат на вопрос, верит ли он, что оккупанты все-таки будут отвечать перед законом. – Люди, которым есть за что нести ответственность, сейчас отвечают в Гааге. Поэтому день придет".
При этом еврочиновник понимает, что это "плохое утешение для тех, кому приходится сейчас проходить через такое обращение", и добавил, что "это надо остановить". Как именно это можно остановить, он не уточнил.
- В январе 2021 года в сеть слили уникальные фото и документы из "Изоляции". Автор Telegram-канала вскоре исчез.
- Бывший узник "Изоляции" Станислав Асеев считает, что реинтегрировать эту часть Донбасса "сейчас нельзя, никакой 1+1 не поможет".
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